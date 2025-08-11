Netanjahu: Izrael gubi medijski rat

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da Izrael gubi medijski rat za što je okrivio "botove na društvenim mrežama i algoritme".

To je prvo zvanično priznanje Netanjahua da Izrael gubi medijski rat zbog svih zločina koje provode snage vojske Izraela u Pojasu Gaze.

- Ljudi koji se zaista razumiju, ljudi koji su vodeći u ovoj oblasti na svijetu mi govore da je oko 60 posto odgovora na društvenim mrežama napisano od botova. To su botovi koji, posebno u Americi, žele napasti podršku koju Izrael ima od Republikanske stranke – izjavio je Netanjahu.

Iako priznaje da Izrael gubi na ovom planu, Netanjahu za sve okrivljuje algoritam društvenih mreža koji prema njegovim riječima propagandno generira antiizraelski narativ.

Poručio je da moraju ustati i reći istinu, vjerovatno češće nego što to čine sada.

- Ako želite pobijediti u ovom ratu, završite ga brzo. Razotkrijte laži koliko god možete. Ako pobijedite u ratu, propaganda će nestati – poručio je Netanjahu.