Tramp: Postoji rizik od 25 posto da susret s Putinom ne uspije

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da postoji rizik od 25 posto da njegov sutrašnji sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, tokom kojeg će razgovarati o ratu u Ukrajini, ne bude uspješan.

- Taj susret će otvoriti put ka drugom, ali postoji 25 posto šanse da taj susret ne uspije - rekao je Tramp u razgovoru za Fox News.

Američki lider smatra da svaki sporazum o okončanju rata u Ukrajini treba da prođe kroz trilateralni samit s Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, koji bi uslijedio nakon njegovog sutrašnjeg sastanka s ruskim kolegom.

- Drugi susret će biti vrlo, vrlo važan, jer će tada doći do dogovora. I ne želim da upotrijebim izraz "podijeliti stvari", ali na neki način to nije loš izraz. Biće uzimanja i davanja kada je riječ o granicama i teritorijama", rekao je Tramp za Fox News.

Tramp je dodao da, ukoliko sutrašnji sastanak prođe dobro, planira da pozove ukrajinskog predsjednika Zelenskog na drugi sastanak, koji bi mogao biti održan na različitim lokacijama, uključujući Aljasku.

Osvrćući se na konferenciju za novinare nakon sastanka sa Putinom, Tramp je rekao da bi "bilo lijepo" da obojica razgovaraju s medijima, ali da, ukoliko stvari ne budu išle po planu, neće biti zajedničke konferencije te da će se on sam obratiti novinarima prije povratka u Vašington.

BBC podsjeća da su i Kremlj i Bijela kuća ranije najavili da će lideri održati zajedničku konferenciju za novinare nakon sutrašnjih razgovora.