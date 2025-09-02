Boris Džonson dobio deveto dijete

Bivši britanski premijer Boris Johnson (60) i njegova supruga Carrie (37) dobili su jo[ jednu kćerku, objavila je Carrie na Instagramu.

Djevojčica, koja je rođena 21. maja, dobila je ime Popi Elize Džozefine Džonson (Poppy Elize Josephine Johnson).

- Ne mogu vjerovati koliko si lijepa i sitna. Osjećam se nevjerovatno sretno. Svi smo potpuno zaljubljeni. Nisam sigurna jesam li spavala minutu otkako si se rodila jer te ne mogu prestati gledati - napisala je uz fotografiju.

Par već ima troje djece - sina Vilfa (Wilfa), kćer Romi (Romy) i sina Frenka. “Wilf, Romy i Frank su oduševljeni, posebno Romy, koja je očajnički željela malu sestru”, dodala je Carrie. “Život ne može biti bolji.”

Za Borisa Johnsona, Poppy je deveto dijete. Sa bivšom suprugom Marinom Wheeler ima četvero djece, a jedno dijete dobio je i tokom afere s Helen Macintyre 2009. godine.

Džonson i Keri su se vjenčali u maju 2021. godine.