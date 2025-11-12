Krvavi asfalt BiH

Život na cesti mora postati siguran, a ne igra sreće

Saobraćajne nesreće postale svakodnevnica u BiH. Avaz

Piše: Amila Ovčina

12.11.2025

Saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini, nažalost, postale su dio svakodnevice. Ceste u BiH ocijenjene su kao katastrofalne, rupe se tek tako zakrpe, a pojedini vozači su obijesni. Nije tajna da se često sukobe verbalno i fizički.

Nažalost, sve je veći broj letalnih ishoda na našim ulicama.

Gotovo da ne prođe dan, a da mediji ne zabilježe novu saobraćajnu nesreću, novi sudar, novu crnu tačku na mapi naših puteva. Uzroci su poznati, ponavljaju se i nikoga više ne iznenađuju.

Loša putna infrastruktura, rupe na cestama, neoznačeni krivci i nedostatak rasvjete samo su početak liste problema. Kad na to dodamo mokar kolovoz, neodgovornu vožnju i neprilagođenu brzinu, rezultat je tragično predvidiv – izgubljeni životi, ugašene porodice i još jedan crni naslov u novinama.

A nadležni? Godinama obećavaju sanaciju, pojačanu kontrolu i strože kazne, ali dok se obećanja pretvaraju u nove izvještaje, životi nestaju na asfaltu koji sve više liči na minsko polje. Ostaje pitanje kada ćemo se osvijestiti kao društvo. Život na cesti mora postati siguran, a ne igra sreće.

