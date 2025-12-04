Da se ne umre od gladi

Vlada FBiH će do kraja ovog mjeseca morati donijeti odluku o minimalnoj plaći. Tada, naime, ističe Uredba Federalne vlade prema kojoj je nakon višegodišnjeg iznosa od 619 KM utvrđen onaj od 1.000 KM. Tada je to izazvalo silne reakcije i kritike kako od poslodavaca, tako i ekonomskih stručnjaka, pogotovo jer se ta administrativna mjera, kako se iznosilo, dogodila bez očekivanih izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

I dok Vlada FBiH može, praktično, potvrditi lanjsku odluku, dok poslodavci upozoravaju ponovo na to da svi u lancu moraju biti odgovorni i u konačnici sačuvati radna mjesta, dotle sindikalci predlažu da minimalac bude 1.200 KM, ali jednako tako traže i svojevrsno rangiranje prema stručnoj spremi. U konačnici raspon minimalca bi se kretao od 1.200 do 1.600 KM.

Rast plaća, definitivno je vrlo osjetljivo pitanje. Međutim, kada se uzme u obzir rast troškova života i svih cijena, onda je jasno da je pravo umijeće preživljavanje uz trenutni minimalac od 1.000 KM. Čak i ako dođe do povećanja od 1.200 KM, pa i koju stotinu više, svi koji rade za taj iznos teško će uhvatiti korak s nezaustavljivim rastom cijena i upornom inflacijom.

Dovoljno je znati koliki su mjesečni minimalni troškovi života jedne četveročlane porodice i shvatiti da minimalac služi da se baš ne umre od gladi. Iako je lanjsko povećanje plaća popravilo našu poziciju na rang-listi zemalja Evrope, u kontekstu troškova života i dalje smo na samom dnu.

U situaciji kada se radnici u našoj zemlji „traže lučem“, Vlada FBiH ne smije tek pokrenuti mehanizam kojim će odrediti iznos minimalca nego učiniti sve kako bi došlo do smanjenja opterećenja rada.