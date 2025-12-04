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KOMENTAR DANA

Da se ne umre od gladi

Jasno je da je pravo umijeće preživljavanje uz trenutni minimalac od 1.000 KM

Rast plaća, definitivno je vrlo osjetljivo pitanje. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

4.12.2025

Vlada FBiH će do kraja ovog mjeseca morati donijeti odluku o minimalnoj plaći. Tada, naime, ističe Uredba Federalne vlade prema kojoj je nakon višegodišnjeg iznosa od 619 KM utvrđen onaj od 1.000 KM. Tada je to izazvalo silne reakcije i kritike kako od poslodavaca, tako i ekonomskih stručnjaka, pogotovo jer se ta administrativna mjera, kako se iznosilo, dogodila bez očekivanih izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

I dok Vlada FBiH može, praktično, potvrditi lanjsku odluku, dok poslodavci upozoravaju ponovo na to da svi u lancu moraju biti odgovorni i u konačnici sačuvati radna mjesta, dotle sindikalci predlažu da minimalac bude 1.200 KM, ali jednako tako traže i svojevrsno rangiranje prema stručnoj spremi. U konačnici raspon minimalca bi se kretao od 1.200 do 1.600 KM.

Rast plaća, definitivno je vrlo osjetljivo pitanje. Međutim, kada se uzme u obzir rast troškova života i svih cijena, onda je jasno da je pravo umijeće preživljavanje uz trenutni minimalac od 1.000 KM. Čak i ako dođe do povećanja od 1.200 KM, pa i koju stotinu više, svi koji rade za taj iznos teško će uhvatiti korak s nezaustavljivim rastom cijena i upornom inflacijom.

Dovoljno je znati koliki su mjesečni minimalni troškovi života jedne četveročlane porodice i shvatiti da minimalac služi da se baš ne umre od gladi. Iako je lanjsko povećanje plaća popravilo našu poziciju na rang-listi zemalja Evrope, u kontekstu troškova života i dalje smo na samom dnu.

U situaciji kada se radnici u našoj zemlji „traže lučem“, Vlada FBiH ne smije tek pokrenuti mehanizam kojim će odrediti iznos minimalca nego učiniti sve kako bi došlo do smanjenja opterećenja rada.

# MINIMALAC
# KOMENTAR DANA
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