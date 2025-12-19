Teško je i zamisliti neki način izborne krađe, a da on nije uspješno primijenjen i do detalja usavršen na izborima u BiH od rata do danas. O načinima glasanja i prebrojavanja glasačkih listića, o tome ko je i kako glasao i je li to uopće i mogao, prepričavaju se vicevi, jer za naše političke mešetare glasali su i mrtvi, i živi, ljudi koji su se na biračko mjesto teleportirali preko Atlantika, pa i oni koji na izbore uopće nisu izlazili.

Glasački listići su se šaranjem poništavali, favoritima dodavali, na parkinzima i u prtljažnicima automobila “obrađivali”, a obični građanin, u sveopćem ludilu i neizlječivom lopovluku, ogorčen je među kandidate dopisivao i Paju Patka i Mikija Mausa.

Mijenjala su se pravila, olovke, okretale kutije, češljali birački spiskovi, ali bi uporni i nečasnom cilju posvećeni kradljivci glasova svakom pravilu stali ukraj. Polovina građana ove zemlje zaključila je da je besmisleno i glasati, jer pobjeda i ne zavisi od njihove volje, već od onih koji broje glasačke listiće. Slično se desilo i na posljednjim izborima u RS. Jedan listić, šest kandidata za predsjednika entiteta, a stotinu prigovora zbog krađe. Dok se nepravilnosti utvrde, odgovorni pronađu i procesuiraju, eto sljedećih izbora i novih prilika da se od njih napravi cirkus.

Zbog iskustava koja imamo, nabavka potrebne opreme, za koju je CIK BiH raspisala tender, najvažniji je projekt nakon rata u BiH, biti ili ne biti za ono malo preostale nade da se barem iduće godine možemo nadati prvim transparentnim i poštenim izborima. Da takvi nisu po volji dijelu politika na vlasti, pokazala je i sama činjenica da je sredstva za nabavku izbornih tehnologija morao osigurati visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt). Opstrukcije tek počinju, a nakon niza tekstova u “Avazu” potvrdila je to i CIK BiH, koja je saopćila kako se žalbama već ometa postupak javne nabavke.

Jedan od privrednih subjekata koji kontinuirano izjavljuje žalbe u ovom postupku nije ni dokazao da ima interes za učešće u javnoj nabavci, niti da raspolaže potrebnim finansijskim i tehničkim kapacitetima za njenu realizaciju. Treba naglasiti da se žalbe redaju još u fazi kada je tender tek raspisan i da ne treba ni sumnjati da će ih biti mnogo više nakon odabira dobavljača, pa apel CIK-a svim institucijama, da osiguraju podršku ovom projektu, treba shvatiti veoma ozbiljno.