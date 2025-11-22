Pisac Armin Šetić: Nervira me egoizam

Ime i prezime: Armin Šetić.
Datum i mjesto rođenja: 19. novembar 2002., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu na još jednoj prilici da ostvarim svoje snove.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih nastavnik/ profesor.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: PR&marketing specijalist.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno knjiga.
Najdraža pjesma: „Ko ovu dramu režira“.
Šta gledate na televiziji: Life coach videe i historijske dokumentarce.
Šta Vas nervira: Bezobzirnost i egoizam.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Lijepe riječi od dragih ljudi.
Čega se plašite: Samo Boga.
S kim najradije pijete kafu: S ljudima čije prisustvo će me dodatno oplemeniti.
Omiljena društvena mreža: Instagram/ Tiktok.
Najdraža boja: Bijela/ Bež.
Ko Vam je uzor: Armin od sutra.
Najdraži pisac: Paolo Koeljo (Coelho).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Naredio primjenu međunarodnih konvencija onako kako bi trebalo da se primjenjuju.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, Đorđe Balašević, Džej, Halid Bešlić...
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Razgovori s Bogom 3“, Nil Donald Volš (Neale Walsch).
Tim za koji navijate: Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: "Život je lijep kad se živjeti zna".
Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja o privatnom životu, to smatram primitivnim.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kraljica Mara iz "Regine".
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Ujedinjene Arapske Emirate.