Pisac Armin Šetić: Nervira me egoizam

Ime i prezime: Armin Šetić.

Datum i mjesto rođenja: 19. novembar 2002., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu na još jednoj prilici da ostvarim svoje snove.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih nastavnik/ profesor.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: PR&marketing specijalist.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno knjiga.

Najdraža pjesma: „Ko ovu dramu režira“.

Šta gledate na televiziji: Life coach videe i historijske dokumentarce.

Šta Vas nervira: Bezobzirnost i egoizam.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Lijepe riječi od dragih ljudi.

Čega se plašite: Samo Boga.

S kim najradije pijete kafu: S ljudima čije prisustvo će me dodatno oplemeniti.

Omiljena društvena mreža: Instagram/ Tiktok.

Najdraža boja: Bijela/ Bež.

Ko Vam je uzor: Armin od sutra.

Najdraži pisac: Paolo Koeljo (Coelho).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Naredio primjenu međunarodnih konvencija onako kako bi trebalo da se primjenjuju.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin, Đorđe Balašević, Džej, Halid Bešlić...

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Razgovori s Bogom 3“, Nil Donald Volš (Neale Walsch).

Tim za koji navijate: Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: "Život je lijep kad se živjeti zna".

Koje pitanje najviše mrzite: Pitanja o privatnom životu, to smatram primitivnim.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Kraljica Mara iz "Regine".

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Ujedinjene Arapske Emirate.