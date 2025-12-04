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VATIKAN

Plenković se sastao s Parolinom: Razgovarali i o BiH

Hrvatski premijer boravi u posjeti Vatikanu gdje ga je primio državni tajnik Pietro Parolin

Parolin i Plenković. Platforma X

Anadolija

4.12.2025

Hrvatski premijer Andrej Plenković i vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin pozvali su u četvrtak u Vatikanu na postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini te na osiguravanje ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Plenković je razgovore u okviru službene posjete Svetoj Stolici započeo sastankom s Parolinom, na kojem su raspravljali o bilateralnim odnosima, situaciji u Ukrajini i evropskoj perspektivi država jugoistočne Evrope, objavila je Vlada Hrvatske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Sagovornici su istakli da mir u Ukrajini mora počivati na očuvanju suvereniteta te zemlje i temeljnim načelima međunarodnog prava.

Poseban naglasak stavljen je, kako se navodi, na "stabilnost BiH i važnost ravnopravnog položaja sva tri konstitutivna naroda". Potvrđeni su i "izvrsni" odnosi Hrvatske i Svete Stolice, kao i kontinuirani dijalog hrvatske vlade i Hrvatska biskupske konferencije.

Plenković je Parolina upoznao i s obnovom sakralnih objekata oštećenih u potresima, uključujući zagrebačku katedralu. Hrvatskog premijera u petak će primiti papa Lav XIV.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# VATIKAN
# HRVATSKA
# BIH
# PIETRO PAROLIN
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