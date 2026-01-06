Čeda Jovanović slavi prvi Badnji dan u domu sa Acom

Čeda Jovanović je praznični dan proveo u domu koji dijeli sa prijateljem Acom Kosom, gde su za Badnji dan pripremili bogatu i raznovrsnu trpezu.

Njih dvojica su pokazali dio atmosfere iz kuće, a količina i izgled hrane odmah su privukli pažnju javnosti.

Aca Kos objavio je snimak na društvenim mrežama, na kojem se vidi kako Čeda Jovanović u kuhinji nazdravlja čašom vina i čestita Božić.

Prostor je bio ispunjen prazničnim detaljima - ikonama, svijećama, božićnom pšenicom i ukrasima, dok su na stolu bili poredani tanjiri i ovali sa ribljim specijalitetima, pitama, salatama i kolačima.

Posebnu pažnju privukle su i tri velike šerpe u kojima se dovršavalo glavno jelo za ručak na Badnji dan.

- Badnji dan, klinci se još šunjaju po sobama u pidžamama kao i ja kad sam bio klinac. A ja, kao i moji roditelji tada, miran jer ću slaviti sa njima - započeo je Čeda i dodao:

- Zbog toga ću svakome poželeti da ga provede u blagostanju, blagosloven, baš onakav kakav je svaki čovjek dok ga ne zagrizu svi problemi koji život čine tako teškim i komplikovanim. Neka se slavi danas sa dejcom, sa prijateljima, sa roditeljima, sa djevojkama i momcima. Srećno - rekao je Čeda u obraćanju na Instagramu.