Protest "Srbija protiv nasilja" počinje u 18 sati

Organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" saopćili su da će peto okupljanje biti održano danas s početkom u 18 sati.

Kako je najavljeno, skup počinje ispred Skupštine Srbije, a šetnja će se kretati Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom do Slavije, krug oko fontane na Slaviji, pa u Kralja Milana do Terazija, Trg Nikole Pašića, pa kroz Pionirski park do Predsjedništva.

Protest će trajati do 21 sat.

Protest je organiziran 3. juna, tačno mjesec od tragedije u OŠ „Vladislav Ribnikar“, a na njemu će se okupljeni sjetiti žrtava i djece, ali i svih drugih žrtava u masakru u Mladenovcu.

Bit će instalirana velika bina ispred Skupštine, a obratit će se javne ličnosti koje će izraziti žaljenje zbog tragedije. Jedna od njih bit će i glumica Svetlana Bojković.