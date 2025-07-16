Ubijen Igor Nedović u centru Podgorice, policija traga za napadačem

U pucnjavi koja se danas dogodila u Staroj varoši u Podgorici oko 13:30 sati ubijen je Igor Nedović (29), saznaje se nezvanično iz policijskih izvora. Za počiniocem se intenzivno traga, piše CdM.

Iz Uprave policije je potvrđeno da je Nedović zadobio teške tjelesne povrede u današnjoj pucnjavi, te da je nakon toga transportovan u Klinički centar Crne Gore, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo od zadobijenih povreda.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, kao i Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku taktičkih jedinica, a u koordinaciji Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, sprovode hitne intenzivne aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja, identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca - saopćeno je iz policije.

Uviđaj je u toku, a vodi ga viši državni tužilac.

Igor Nedović bio je ranjen i u pucnjavi koja se dogodila 17. maja ove godine u lokalu "Doppio" u podgoričkom City kvartu.

Nekoliko dana nakon tog napada, iz policije je saopćeno da su za to teško krivično djelo identifikovani neposredni izvršilac i pomagač – Podgoričani Arjan Rečković (22) i Tarik Muminović (21).