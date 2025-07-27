Žena ubila muškarca u centru Zagreba

Oko 13:25 sati u Pierottijevoj ulici u centru Zagreba, 36-godišnja žena usmrtila je 43-godišnjeg muškarca oštrim predmetom, objavila je zagrebačka policija.

Ubistvo se dogodilo u prostoru kluba Medika, u blizini hotela Westin, javlja Index.hr.

Osumnjičena se nalazi pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Policija zasad nije objavila više informacija o identitetu žrtve ni motivu napada. Uviđaj je u toku.

Klub Medika je popularno mjesto zagrebačke alternativne i kulturne scene.