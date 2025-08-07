Vučić posjetio Darka Glišića u bolnici

Ministar za javna ulaganja se oporavlja nakon moždanog udara, predsjednik Srbije objavio dirljivu fotografiju iz Kliničkog centra

A. H. K.

7.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju iz Kliničkog centra Srbije, na kojoj drži za ruku ministra za javna ulaganja Darka Glišića. Na slici se vidi da Glišić leži u bolničkoj postelji, a uz objavu Vučić je kratko poručio:

– Darko nesalomivi!

Podsjetimo, ministru Glišiću je nedavno pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink. U trenutku kada je trebao odgovoriti na jedno od pitanja, iznenada je počeo zamuckivati i nije mogao izgovoriti nijednu potpunu rečenicu. Voditelji su ga više puta pitali da li mu je dobro, ali nije bio u stanju odgovoriti, pa je program prekinut.

Nakon toga, ministar zdravstva saopćio je da je Glišić hitno hospitaliziran i operisan, te da je doživio moždani udar.

Njegovo zdravstveno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, trenutno stabilno, a objava predsjednika Vučića izazvala je brojne reakcije i poruke podrške na društvenim mrežama.

