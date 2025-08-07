Vučić posjetio Darka Glišića u bolnici

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju iz Kliničkog centra Srbije, na kojoj drži za ruku ministra za javna ulaganja Darka Glišića. Na slici se vidi da Glišić leži u bolničkoj postelji, a uz objavu Vučić je kratko poručio:

Podsjetimo, ministru Glišiću je nedavno pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink. U trenutku kada je trebao odgovoriti na jedno od pitanja, iznenada je počeo zamuckivati i nije mogao izgovoriti nijednu potpunu rečenicu. Voditelji su ga više puta pitali da li mu je dobro, ali nije bio u stanju odgovoriti, pa je program prekinut.

Nakon toga, ministar zdravstva saopćio je da je Glišić hitno hospitaliziran i operisan, te da je doživio moždani udar.

Njegovo zdravstveno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, trenutno stabilno, a objava predsjednika Vučića izazvala je brojne reakcije i poruke podrške na društvenim mrežama.