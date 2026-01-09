Naša stranka u pohodu na snijeg i led s kilogramom soli

Naša stranka je jučer organizovala akciju čišćenja snijega u Sarajevu, a među učesnicima su bile i potpredsjednica stranke te zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija. Na teren se nije išlo službenim vozilima, nego tramvajem, s lopatama u rukama i - kako se moglo vidjeti na fotografijama - s kilogramom tuzlanske soli.

Time je simbolički zaokružena jedna od najoriginalnijih zimskih strategija viđenih u glavnom gradu: kada sistem zakaže, vlast izlazi s kuhinjskom hemijom.

Jer tamo gdje zakažu sistem i grtalice, uskaču lopate, sol i vrijedne ženske ruke da riješe problem.

Obična kamena so (natrij-hlorid) zaista topi led - ali samo do oko minus sedam stepeni. Ispod toga ona postaje gotovo beskorisna. Uz to, so ima i negativne posljedice: oštećuje asfalt i beton, nagriza metal, uništava obuću i šteti biljkama i tlu. Zato se u ozbiljnim gradovima koriste mješavine (kalcij-hlorid, magnezij-hlorid ili industrijske otopine) i mehanizacija, a ne vrećice soli iz prodavnice.

Zato je cijela scena zapravo savršena slika upravljanja Sarajevom: grad stoji, službe kasne, a vlast stiže s kilogramom soli i kamerom.