Jahorina već vrvi turistima uprkos gustoj magli

"Avazovi" reporteri obišli su olimpijske ljepotice koje se nalaze oko Sarajeva i uvjerili se da je zimska atmosfera već uveliko zavladala planinama.
Za razliku od Bjelašnice, na kojoj je snježni pokrivač još relativno tanak, na Jahorini smo zatekli znatno više snijega, što je na planinu privuklo veći broj građana Sarajeva i drugih okolnih mjesta. Primjetan je bio i dolazak prvih turista koji su vikend iskoristili za bijeg od gradske svakodnevnice i uživanje u zimskim radostima.
Posebno se isticao znatno veći broj skijaša koji su već otpočeli svoje prve ozbiljnije spustove ove sezone, ali i mnogo djece i porodica koje su se sankale i provodile vrijeme na otvorenom. Atmosfera je bila živa i razigrana, iako je, za razliku od Bjelašnice, na Jahorini problem predstavljala gusta magla. Na pojedinim dionicama bila je toliko intenzivna da je vožnja skijama postajala izazovnija, a vidljivost drastično smanjena.
Uprkos tome, sudeći prema svemu viđenom, sezona je već u punom jeku. Ugostiteljski objekti i hoteli bilježe prve ozbiljnije posjete, a očekivanja su da će s novim padavinama i pred kraj ovog mjeseca na planinu stići još veći broj turista. Zimska sezona, čini se, počinje obećavajuće, a Jahorina je već sada dokazala da je spremna za najprometniji dio godine.