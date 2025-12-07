Jahorina već vrvi turistima uprkos gustoj magli

"Avazovi" reporteri obišli su olimpijske ljepotice koje se nalaze oko Sarajeva i uvjerili se da je zimska atmosfera već uveliko zavladala planinama.

Za razliku od Bjelašnice, na kojoj je snježni pokrivač još relativno tanak, na Jahorini smo zatekli znatno više snijega, što je na planinu privuklo veći broj građana Sarajeva i drugih okolnih mjesta. Primjetan je bio i dolazak prvih turista koji su vikend iskoristili za bijeg od gradske svakodnevnice i uživanje u zimskim radostima.