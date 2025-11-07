Džejms Votson, suotkrivač strukture DNK, umro u 98. godini

U 98. godini umro je Džejms Votson, američki naučnik koji je pomogao u otkrivanju strukture DNK u dobi od 25 godina.

Njegov sin Dankan Votson potvrdio je da je njegov otac umro u četvrtak u domu u Njujorku gdje je smješten ranije ove sedmice nakon što je liječen od infekcije, izvijestio je "New York Times".

Votson i njegov suotkrivač Frensis Krik stekli su slavu i dobili Nobelovu nagradu za medicinu 1962. godine za identifikaciju dvostruke spiralne strukture DNK, molekule koja nosi genetske informacije i čini osnovu hromosoma.

Otkriće strukture DNK 1953. godine postavilo je temelje za proboje u genetici, od identifikacije mutacija do razvoja genetski modificiranih usjeva i alata za uređivanje gena poput CRISPR-Cas9.

Votson se suočio s kritikama zbog svojih kontroverznih izjava i minimiziranja uloge Rosalind Frenklin u otkriću, čije su rezultate rendgenskih zraka i neobjavljena istraživanja koristili Krik i Votson.

Votson je 2014. godine izjavio da će prodati svoju Nobelovu nagradu, navodeći da su ga njegove kontroverzne izjave izolirale od naučne zajednice i da mu je novac bio potreban dok je planirao donirati dio prihoda za naučna istraživanja.

Medalja je prodana na aukciji za 4,8 miliona dolara. Votsonove počasne titule su oduzete 2019. godine nakon što je ponovio kontroverzne tvrdnje koje povezuju rasu i inteligenciju.

Votson je 1977. godine odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode, imao je počasne diplome više od 12 univerziteta i bio je član Nacionalne akademije nauka.