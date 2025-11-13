Arijana Grande napadnuta na premijeri: Muškarac iz mase nasrnuo na nju, jedva došla do zraka

Poznata pjevačica i glumica, Arijana Grande, našla se u šokantnoj situaciji tokom premijere filma "Wicked: For Good", koja je održana 13. novembra u Singapuru. Dok je koračala žutim tepihom uz druge zvijezde, usred luksuza i svjetla reflektora, jedan muškarac preskočio je barijeru i nasrnuo na nju.

Incident se dogodio na ulazu u studio u kojem je održan događaj. Na video snimcima, koji su se kasnije proširili internetom, vidi se kako nepoznati muškarac naglo prilazi Arijani, hvata je za ruku i pritiska prsima dok ona pokušava da se izvuče. Ubrzo su reagovali zaštitari, ali i koleginica i prijateljica Sintija Erivo, koja je priskočila u pomoć.

Zaštitnički gest i hitna reakcija

Sintija je vidjela trenutak kada je muškarac protrčao pored fotografa i skočio prema Arijani. Instinktivno je skočila između njih i povikala, pokušavajući da zaustavi napad. U narednim trenucima, Arijanu je vidno potresenu podržala još jedna koleginica Mišel Jioh.

Napadač, identificovan kao Džonson Ven (Johnson Ven), poznat i kao "Pidžama Men", već je bio meta kritika zbog sličnih incidenata sa drugim poznatim ličnostima.

Opasnost popularnosti

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje o sigurnosti javnih ličnosti i granicama koje fanovi ne smiju prelaziti. I dok je Arijana ranije govorila o borbama sa anksioznošću i posttraumatskim stresom nakon terorističkog napada na njen koncert u Mančesteru 2017. godine, sada je ponovo bila izložena neprijatnoj situaciji na javnom događaju.

Takvo ponašanje nije samo "prekoračenje granica" već čin koji može imati ozbiljne posljedice – kako za žrtvu, tako i za reputaciju samog događaja.

Potresena, ali stoji

Nakon incidenta, Arijana je snimljena kako duboko diše i drži ruke podignute, dok je Sintija pružila podršku. Iako je događaj nastavljen, atmosfera je nesumnjivo promijenjena.

Pjevačica je kratko prokomentarisala da je "dobro", ali da je "potresena" – što i ne iznenađuje, imajući u vidu sve što je ranije prošla.