Jovana Tipšin šokirala: Vidjela sam duh pokojne majke

Pjevačica Jovana Tipšin otkrila je da vjeruje da je vidjela duh pokojne majke, kao i da je kamerom uspjela da zabilježi trenutak koji je na nju ostavio snažan emotivni trag.

Majka Jovane Tipšin preminula je 2021. godine u 81. godini života, a pjevačica se tada od nje oprostila dirljivim riječima.

O ovom neobičnom događaju Jovana je govorila vrlo otvoreno, ističući da joj se sve desilo potpuno neočekivano.

– Desilo mi se da sam dobila poziv kada je moj bivši dobio dijete da dođem na proslavu. I sad sjedim na klupi sa sestrom i pričam na telefon i vidim prolazi žena, a ja vičem: „Evo je mama!“ Ona kaže: „Kakva mama, šta je s tobom ženo?!“ U tom trenutku je prošlo godinu i po dana otkako je umrla žena. Ja spustim slušalicu i snimim ženu. Ta žena se nije okrenula. Bila je isto obučena kao moja mama, ista kosa, tašna i saplela se... Ulazi u zgradu za koju moraš da imaš šifru ili ključ da bi otvorio. Ona je samo otvorila i otišla u drugu dimenziju i više je nikada nisam vidjela. Nikada. Ja pošaljem snimak mojoj braći, sestri. Oni mi kažu: „Odakle ti ovaj snimak, gdje je mama žurila ovako?“ To je stvarno... Nemam riječi... – rekla je Jovana za Adria TV.

Podsjetimo, Jovana Tipšin otkrila je da je, kako vjeruje, predosjetila smrt oca, a taj trenutak joj je i danas duboko urezan u sjećanje. Kako je ispričala, vraćajući se sa jednog nastupa, među čituljama u novinama ugledala je njegovu sliku, što je doživjela kao potresan i sudbinski znak.