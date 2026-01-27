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ISPRIČALA DETALJE

Jovana Tipšin šokirala: Vidjela sam duh pokojne majke

O ovom neobičnom događaju Jovana je govorila vrlo otvoreno, ističući da joj se sve desilo potpuno neočekivano

Instagram

E. A.

27.1.2026

Pjevačica Jovana Tipšin otkrila je da vjeruje da je vidjela duh pokojne majke, kao i da je kamerom uspjela da zabilježi trenutak koji je na nju ostavio snažan emotivni trag.

Majka Jovane Tipšin preminula je 2021. godine u 81. godini života, a pjevačica se tada od nje oprostila dirljivim riječima.

O ovom neobičnom događaju Jovana je govorila vrlo otvoreno, ističući da joj se sve desilo potpuno neočekivano.

– Desilo mi se da sam dobila poziv kada je moj bivši dobio dijete da dođem na proslavu. I sad sjedim na klupi sa sestrom i pričam na telefon i vidim prolazi žena, a ja vičem: „Evo je mama!“ Ona kaže: „Kakva mama, šta je s tobom ženo?!“ U tom trenutku je prošlo godinu i po dana otkako je umrla žena. Ja spustim slušalicu i snimim ženu. Ta žena se nije okrenula. Bila je isto obučena kao moja mama, ista kosa, tašna i saplela se... Ulazi u zgradu za koju moraš da imaš šifru ili ključ da bi otvorio. Ona je samo otvorila i otišla u drugu dimenziju i više je nikada nisam vidjela. Nikada. Ja pošaljem snimak mojoj braći, sestri. Oni mi kažu: „Odakle ti ovaj snimak, gdje je mama žurila ovako?“ To je stvarno... Nemam riječi... – rekla je Jovana za Adria TV.

Podsjetimo, Jovana Tipšin otkrila je da je, kako vjeruje, predosjetila smrt oca, a taj trenutak joj je i danas duboko urezan u sjećanje. Kako je ispričala, vraćajući se sa jednog nastupa, među čituljama u novinama ugledala je njegovu sliku, što je doživjela kao potresan i sudbinski znak.

# JOVANA TIPŠIN
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