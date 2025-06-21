Kakav problem imaju Sajfer, Seksi i Cunami

Kada na jednoj pjesmi sastavite Sajfera (Adnan Nikšić), Seksija (Relja Despotović) iz grupe "Crni cerak" i Cunamija (Emin Hadžajlić), zagarantovan je uspjeh i rađanje novog regionalnog hita.

Ovaj trio popularnih repera pisao je tekst i muziku za pjesmu "Problem", koja je danas predstavljena publici.

Sajferov stalni saradnik Enel Beatz i ovaj put je bio zadužen za miks i mastering. Spot je uradila kreativna ekipa Vemine Videos.

Kadrovi su snimani u Sarajevu, a za ovu trojicu popularnih repera zajedničko je da su "puno svog vremena proveli na ulici", gdje je i nastajao novi video.

- Bilo je sasvim logično da dio spota snimamo na Alipašinom polju. Jedan dio smo snimali i u najvećom marketu "Amko Komerca", koji je zbog toga i zatvorio vrata za svoje kupce. Nismo imali problema na snimanju, a u spotu se pojavljuju i naše ljepše polovine. Siguran sam da će "Problem" vrlo brzo pokoriti Balkan - kaže Sajfer.