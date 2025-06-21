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NOVA PJESMA

Kakav problem imaju Sajfer, Seksi i Cunami

Spot je uradila kreativna ekipa Vemine Videos

Iz spota - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

21.6.2025

Kada na jednoj pjesmi sastavite Sajfera (Adnan Nikšić), Seksija (Relja Despotović) iz grupe "Crni cerak" i Cunamija (Emin Hadžajlić), zagarantovan je uspjeh i rađanje novog regionalnog hita.

Ovaj trio popularnih repera pisao je tekst i muziku za pjesmu "Problem", koja je danas predstavljena publici.

Sajferov stalni saradnik Enel Beatz i ovaj put je bio zadužen za miks i mastering. Spot je uradila kreativna ekipa Vemine Videos.

Kadrovi su snimani u Sarajevu, a za ovu trojicu popularnih repera zajedničko je da su "puno svog vremena proveli na ulici", gdje je i nastajao novi video.

- Bilo je sasvim logično da dio spota snimamo na Alipašinom polju. Jedan dio smo snimali i u najvećom marketu "Amko Komerca", koji je zbog toga i zatvorio vrata za svoje kupce. Nismo imali problema na snimanju, a u spotu se pojavljuju i naše ljepše polovine. Siguran sam da će "Problem" vrlo brzo pokoriti Balkan - kaže Sajfer.

Sajfer je početkom juna objavio "Anima Part II” kojim je oduševio armiju fanova i dokazao zašto je u vrhu regionalne hip hop muzičke scene.

Podsjetimo, riječ je o tri nove pjesme - „Afere“, „Dilajla“ i „Ocoloco“, koja samo na YouTubeu ima 2.5 miliona pregleda.

- Moram biti neskroman i iskreno reći da sam prezadovoljan. Nisam očekivao ovakav uspjeh, jer sam mislio da se uspjeh prvog dijela albuma neće tako lako nadmašiti. Hvala svima koji su učestvovali na ovom projektu, a posebno ekipi iz EMDC Network - nastavlja Sajfer.

Popularni reper ima rasprodane nastupe mjesecima unaprijed, a bit će i dio najtraženijeg muzičkog događaja godine - Belgrade Music Week 25, koji se održava od 27. do 29. juna.

- Beograd neka se spremi za neviđeno ludilo. Spremam prejak show performans sa mnogo iznenađenja za publiku - govori na kraju Sajfer.

# CUNAMI
# SAJFER
# RELJA DESPOTOVIĆ SEKSI
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