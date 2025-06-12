Sajfer za "Avaz": Zatvor je greška, s djecom sam u nikad boljem odnosu

Sarajevski reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, nedavno je izdao tri nove pjesme koje su odmah privukle pažnju publike. „Anima part II“ je drugi dio njegovog albuma, na kojem su se našle pjesme „Afere“, „Dilajla“ i „Ocoloco“, ali i pjesma „O tebi“ koju je snimio s Filipom Mitrovićem.

U "Avazovom intervjuu" na Avaz TV-u, otvoreno je govorio o svom muzičkom putu, izazovima s kojima se suočavao, te o privatnom životu – uključujući i teške periode poput boravka u zatvoru te odnosu s bivšom suprugom.

- Zahvaljujući mojoj publici sam tu gdje jesam. Da njih nema, ne bi bilo ni mene. Oni me guraju naprijed. Trudimo se svakim projektom da pomjerimo granice i mogu slobodno reći da nam to polazi za rukom – istakao je Sajfer.

Osvrnuo se i na medijske naslove o bivšoj ženi i djeci.

- Kažu ljudi nema kontakt s djecom, ne viđam ih, a ja u nikad boljim odnosima - istekao je Sajfer.

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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