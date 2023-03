Peres slavio ispred timskog kolege u Džedi

Vozač Red Bula Serhio Peres trijumfovao je na Velikoj nagradi Saudijske Arabije, drugoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Meksikanac je na ulicama Džede došao do pete pobjede u karijeri, ispred timskog kolege Maksa Ferstapena, koji je zahvaljujući najbržem krugu zadržao vodstvo u generalnom plasmanu.

Alonsu oduzet podijum

Dvojcu Red Bula se na pobjedničkom postolju pridružio Fernando Alonso u Aston Martinu, ali iako se činilo da je on upisao 100. podijum u karijeri nije bio takav slučaj. Špancu je oduzet podijum jer nije pravilno odradio kaznu, pa je treće mjesto naslijedio vozač Mercedesa Džordž Rasel, a dvostruki svjetski šampion je pomjeren na četvrto mjesto.

Borba za trijumf u prijestonici Saudijske Arabije trajala je tek nekoliko krugova, iako se u samoj završnici činilo da bi Ferstapen mogao da izazove Peresa. Alonso je bio taj koji je poveo od starta, ali je do kraja prvog kruga dobio kaznu jer nije bio dobro pozicioniran prije nego što su se pogasila svjetla. Ipak, Peres je strpljivo čekao svoj trenutak, u četvrtom krugu je napao dvostrukog svjetskog šampiona i vratio se u vodstvo, koje je držao do samog kraja.

Odustajanje Strola

Neizvjesnost u trku unijelo je odustajanje drugog vozača Aston Martina Lensa Strola, koji se u 18. krugu zaustavio na stazi, zbog čega je izašlo bezbjednosno vozilo. To je Alonsu omogućilo da ostane na drugoj poziciji, dok se Ferstapen tada probio na petu poziciju poslije starta sa 15. zbog problema u kvalifikacijama. Aktuelnom šampionu nije bilo potrebno mnogo vremena da se probije ispred Džordža Rasela u Mercedesu i Alonsa, a potom je ispred njega bio samo Peres. Nizozemac mu se postepeno približavao, ali mu je prišao na nešto manje od pet sekundi i to je bilo to, da bi u finišu prijavljivao probleme koji ga nisu ugrozili.

Alonso je nakon što ga je Ferstapen pretekao vozio mirnu trku, koju je završio 20 sekundi iza Peresa, a pet ispred Rasela, ali je po završetku ceremonije kažnjen sa 10 sekundi i tako je ostao bez podijuma. Iza njih se našao drugi vozač Mercedesa Luis Hamilton, Ferarija Karlos Sains junior je bio šesti u Ferariju, pošto ga je sedmostruki svetski šampion pobijedio u direktnom duelu na stazi, a slijedili su ga timski kolega Šarl Lekler i Esteban Okon u bolidu Alpina. Osvajače bodove kompletirali su drugi vozač francuskog tima Pjer Gasli i Kevin Magnusen koji brani boje Hasa.

Ferstapen je sada na čelu generalnog plasmana ima 44 boda, jedan više od Peresa, dok je Alonso treći sa 30.

Ovogodišnji šampionat Formule 1 nastavlja se Velikom nagradom Australije na stazi „Albert Park“ 2. aprila.