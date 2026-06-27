Šta američki igrači kažu o Zmajevima uoči okršaja

Američki reprezentativci zrače optimizmom uoči meča nokaut faze protiv Zmajeva, ali su ujedno i oprezni, smatrajući kako je riječ o timu koji će im pokušati pokvariti.

Vezni igrač Brenden Aronson (Brenden Aaronson) ne odiše zabrinutošću dok poručuje kako će ekipa biti spremna za okršaj sa BiH.

- Na vrhunskom smo nivou. Uopšte nisam zabrinut. Prelazimo na sljedeću utakmicu i bit ćemo spremni za Bosnu - rekao je on.

Tajler Adams (Tyler Adams) je govorio o Zmajevima sa respektom, dodajući da je pratio reprezentaciju BiH na Svjetskom prvenstvu, ali ne u tolikoj mjeri.

- Ali nemojte se zavaravati time što je riječ o trećeplasiranoj ekipi koja prvi put u svojoj historiji igra u nokaut rundi. Ne treba vam puno istraživanja da biste znali kakva je BiH, koja će pokušati pokvariti situaciju za domaćina - nešto u čemu već imaju iskustva - rekao je on.

Sebastijan Berhalter (Sebastian Berhalter) dodao je da su Zmajevi dobar tim i da je riječ utakmici "života ili smrti".

Utakmica će biti odigrana na Levis (Levi's) stadionu u San Francisku (San Francisco) u četvrtak, 2. jula po srednjoevropskom vremenu.