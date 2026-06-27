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OPTIMISTIČNI I OPREZNI

Šta američki igrači kažu o Zmajevima uoči okršaja

Ne treba vam puno istraživanja da biste znali kakva je BiH, kaže Tajler Adams.

AP

A. J.

27.6.2026

Američki reprezentativci zrače optimizmom uoči meča nokaut faze protiv Zmajeva, ali su ujedno i oprezni, smatrajući kako je riječ o timu koji će im pokušati pokvariti.

Vezni igrač Brenden Aronson (Brenden Aaronson) ne odiše zabrinutošću dok poručuje kako će ekipa biti spremna za okršaj sa BiH.

- Na vrhunskom smo nivou. Uopšte nisam zabrinut. Prelazimo na sljedeću utakmicu i bit ćemo spremni za Bosnu - rekao je on.

Tajler Adams (Tyler Adams) je govorio o Zmajevima sa respektom, dodajući da je pratio reprezentaciju BiH na Svjetskom prvenstvu, ali ne u tolikoj mjeri.

- Ali nemojte se zavaravati time što je riječ o trećeplasiranoj ekipi koja prvi put u svojoj historiji igra u nokaut rundi. Ne treba vam puno istraživanja da biste znali kakva je BiH, koja će pokušati pokvariti situaciju za domaćina - nešto u čemu već imaju iskustva - rekao je on.

Sebastijan Berhalter (Sebastian Berhalter) dodao je da su Zmajevi dobar tim i da je riječ utakmici "života ili smrti".

Utakmica će biti odigrana na Levis (Levi's) stadionu u San Francisku (San Francisco) u četvrtak, 2. jula po srednjoevropskom vremenu.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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