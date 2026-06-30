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PLASMAN U OSMINU FINALA

Marokanci prolaz slavili na ulicama Amsterdama

Jedna od najbrojnijih marokanskih dijaspora u Evropi proslavila izbacivanje Nizozemske

Marokanci slave u Amsterdamu. FOTO: Screenshot

M. R.

30.6.2026

Pobjeda Maroka nad Nizozemskom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izazvala je erupciju slavlja u Maroku ali i na ulicama glavnog grada zemlje koju su izbacili iz takmiečnja. 

U domovini, u gradovima poput Rabata, Casablance i Tangera, desetine hiljade navijača izašle su na ulice odmah po završetku utakmice. Zastave, baklje i pjesma obilježile su jutro u kojem je reprezentacija Maroka iznenadila favorita. 

Međutim, nije se slavilo samo unutar granicama Maroka. U Amsterdamu, gdje živi jedna od najbrojnijih marokanskih dijaspora u Evropi je također izašla na gradske ulice da proslavi veliki uspjeh.

Iako su okupljanja bila spontana, u pojedinim dijelovima grada saobraćaj je bio usporen zbog velikog broja ljudi na ulicama, dok je policija pratila situaciju kako bi osigurala javni red.

Maroko je ovom pobjedom dodatno učvrstio status reprezentacije koja ima snažnu podršku ne samo u domovini, nego i širom svijeta, gdje njegovi navijači prate svaki nastup sa ogromnim emocijama i ponosom.

# AMSTERDAM
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NIZOZEMSKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MAROKA
# MUNDIJAL 2026
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