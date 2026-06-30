Marokanci prolaz slavili na ulicama Amsterdama

Pobjeda Maroka nad Nizozemskom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izazvala je erupciju slavlja u Maroku ali i na ulicama glavnog grada zemlje koju su izbacili iz takmiečnja.

U domovini, u gradovima poput Rabata, Casablance i Tangera, desetine hiljade navijača izašle su na ulice odmah po završetku utakmice. Zastave, baklje i pjesma obilježile su jutro u kojem je reprezentacija Maroka iznenadila favorita.

Međutim, nije se slavilo samo unutar granicama Maroka. U Amsterdamu, gdje živi jedna od najbrojnijih marokanskih dijaspora u Evropi je također izašla na gradske ulice da proslavi veliki uspjeh.