Bilbija na vječnoj listi stigao Vagnera

Ostao u Mostaru

- Mislim da to uopšte nije sporno hoće li Bilbija nadmašiti Vagnera, pošto je ostao u našoj ekipi, a nova sezona je tek počela, rekao je trener Zrinjskog Sergej Jakirović i dodao:

Napadač Zrinjskog već u narednoj utakmici ima priluku da postane najbolji strijelac Premijer lige BiH u historiju, a s obzirom na to da ima 31 godinu, sigurno će znatno podići ljestvicu koju je postavio Vagnera.

To bio njegov ukupno 125. premijerligaški pogodak, te se tako izjednačio sa dosadašnjim rekorderom bh. elite Brazilcem Vagnerom (Wagner Santos Lago - Posušje i Široki Brijeg).

Za Zrinjski postigao čak 92 gola

- Mislim da se može vrtiti oko petnaestak golova bez problema. Naša ekipa vrijedno radi, on to sjajno koristi i sigurno je to dobar podstrek za dalje u prvenstvu, zaključio je prvi strateg Zrinjskog.

Bilbija je u m:tel Premijer ligi BiH igrao za Borac, Sarajevo i Zrinjski. U dresu Banjalučana postigao je 27 golova, za Sarajevo je šest puta bio strijelac, dok je u Zrinjskom postigao čak 92 pogotka.