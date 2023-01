Šećerbegović: Dug je umanjen za 3.5 miliona KM

Dinamičan period

- Iskreno da Vam kažem, ni sam nisam svjestan da su prošle tri pune godine. Imam osjećaj da je prošlo u trenu što je samo dokaz da je to bio jako dinamičan period. Sada, kada pogledamo pregled kojim ovim putem objavljujemo, tek tada mogu zaključiti da je dosta posla urađeno. Najviše smo postigli u finansijskom dijelu i dijelu organizacije kluba. Kao što je prezentirano dug je umanjen 3.5 miliona KM i to najviše u realnom dijelu gdje su bila potraživanja povjerioca i uposlenika.

Uloženo je više od 3 miliona u infrastrukturu gdje slobodno možemo reći da je FK Sloboda inicijator svih ovih ulaganja. Ono s čim nismo zadovoljni su sportski rezultati, iako smo početkom našeg mandata najavili da ćemo morati imati mnogo strpljenja i živaca za ovaj put, opet, kao sportisti uvijek želimo i očekujemo bolje. Naš cilj je dugoračan, a ne instant uspjeh nakon čega bi se ponovo vratili na stari kolosijek dužničkog ropstva, rekao je Šećerbegović.

Da li je sve išlo po planu, onako kako ste to zamislili?

- Prije nego smo se upustili u ovo, mi smo svakako analizirali i dogovorili već budući sastav skupštine i Upravnog odbora. Smatrali smo da imamo dovoljan broj članova koji bi mogli inicijalno iznijeti teret koji ćemo primiti na sebe. U tom momentu, pričamo o kraju 2019. godine, bilo je dogovoreno 25 članova skupštine sa velikim potencijalom ako krene dobro da će biti još i više. Međutim, desilo se nešto što niko nije mogao predviditi, pandemija COVID-19, gdje su se jednostavno svi okrenuli sebi pokašavajući obezbijediti svoja poslovanja i svoje kompanije, tako da smo mi sa inicijalnih 25 članova došli na 8.

U tom momentu smo realno mogli dići ruke od svega jer je situacija bila bezizlazna, no ipak smo se odlučili da ne napuštamo klub i pokušamo u najtežim vremenima pokrenuti stvari na bolje. Vjerujte, situacija je bila samo da se proglasi stečaj i ništa drugo ali opet uz mnogo truda i zalaganja uspjeli smo izbjeći ono najgore.

Tokom ovih godina ko je bio najveća podrška u radu UO?

- Prije svega najveća podrška dolazi od Gradske uprave Tuzla i to treba jasno i glasno reći. Oni predstavljaju 50% našeg budžeta i mi koristimo svaku priliku da im se javno zahvalimo. Nadalje, tu su naši sponzori WWIN, Pivara Tuzla, LEDA, Limpio, INGRAM, BINGO, ADMIRAL, JKP Komunalac i ostali naravno ne manje važni, kao i određeni dio fizičkih lica koji kroz razne načine doprinose klubu i koji su uz nas sve ove godine. Također, ne smijemo zaboraviti ni veliki dio navijača koji daju svoj doprinos kroz podršku klubu.

Ono što želim da istaknem je to da mi od naših navijača i simpatizera kroz sve ove godine nismo tražili finansijsku podršku niti jednom svojom izjavom, osim da podrže igrače putem utakmica. Mi smo svjesni, a tako i planiramo budžet, da finansijska podrška kroz karte i članske karte nisu dovoljne za bilo kakav ozbiljniji nivo i tu se uglavnom radi oko 0.01 % naših prihoda. Ovim putem poručujem onima koji često imaju brigu da će se nešto tražiti od njih da mirno mogu spavati i njihovi novci su na sigurnom. Ta česta zabrinutost se samo spusti do usta da se nešto izgovori, ponekad i do ruku da se nešto napiše, ali nikako niže gdje stoje novčanici da se nešto kupi ili eventualno do nogu da se ustane i pokrenu stvari.

Znamo da će opravdanje biti u rezultatima, ovim putem napominjem da je FK Sloboda u svojoj najboljoj poslijeratnoj godini imala ukupno 700 članskih karata te godine tako da taj stav jednostavno ne stoji”.