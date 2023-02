Anćeloti: Svi smo otpušteni osim Gvardiole

Šefa stručnog štaba Real Madrida Karla Anćelotija (Carlo Ancelotti) na konferenciji za medije uoči duela protiv Valensije novinari su pitali mišljenje o treneru narednog rivala koji je dobio otkaz nakon samo osam mjeseci.

- To je realnost za trenere. Svi smo otpušteni osim Gvardiole, ali čak i Pep, ako ovako nastavi raditi, i on će jednog dana dobiti otkaz. I meni se to dogodilo u karijeri, ali ja sam još uvijek ovdje, izjavio je Anćeloti.

Međutim, Gvardiola je prethodno izjavio da će "Građane" napustiti kada osjeti da više nema kontrolu nad ekipom.

- Predsjednik zna, želim da budem ovdje, ali ako izgubim ekipu, otići ću. Žao nam je zbog onih koji nas ne vole, ali ući ćemo u historiju s onim što smo postigli u Premier ligi - rekao je Gvariola.