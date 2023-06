Ivanišević: Novak nije lak čovjek

Srbijanski teniser Novak Đoković treći je put u karijeri osvojio Roland Garros. U finalu je Norvežanina Kaspera Ruda (Casper Ruud) savladao 3:0 u setovima za rekordnu 23. Grand Slam titulu. Time je Đoković postao rekorder po broju Grand Slam naslova u historiji. Njegov trener Goran Ivanišević prokomentirao je pripreme za turnir i Đokovićevu igru.

"Rekli smo mu da ne priča s nama"

- Posebno sam ponosan na Novaka u posljednja dva meča. Rekli smo mu da, ako želi osvojiti titulu, mora prestati previše pričati s nama tijekom meča, vika i sve to… I vidjeli ste, bio je izuzetno koncentriran. Novak ima neki poseban softver u glavi kada dođu Slamovi.

Kad smo stigli ovdje, odmah je bio bolji, motiviraniji i gladniji. Nisam računao one turnire prije, jest da nije došao u dobroj formi i s puno samopouzdanja, ali ovdje je odmah bio bolji. Novak nas je vezao lisicama i nije nam dao nigdje. Šalim se, naravno.

Nije lak čovjek, posebno kada stvari ne idu. Mi smo tu da budemo uz njega, da mu pomognemo da se bolje osjeća, nekad nije lako, komplicirano zna biti. Baš nas je mučio, vadio nam je nokte, udarao, ne smijem vam otkrivati što nam je sve radio", rekao je Ivanišević.

Đoković se, inače, nakon osvajanja Roland Garrosa ispričao svom timu upravo jer zna da s njim nije lako raditi. "Hvala što me trpite. Hvala timu i obitelji. Znam što sam vam svima radio, znam koliko sam vas mučio. Hvala vam što me poštujete i cijenite", rekao je Đoković.



"Novak je genij i perfekcionist"

- Počeli smo kao sadomazo trend. Krećemo u 8 ujutro, radimo do 6 popodne, On dođe i kaže da mu bekend nije funkcionirao, iako je nama savršeno izgledao. On je genij i perfekcionist i takvim ljudima uvijek nedostaje još nešto. Toliko mi je drago da je u petak pokazao svijetu tko je on i što je on - rekao je Ivanišević.

- Vidim koliko uživa na treninzima, koliko uživa u tim malim detaljima, pobjede pred ovom nevjerojatnom publikom, stadion. Ne znam koliko daleko može. Njegovo tijelo je nevjerojatno, sjajno, nalazi se u odličnoj formi. Bogu hvala nije imao velike ozljede. Nevjerojatan je, kreće se kao mačka na terenu, kao pravi nindža, svuda je.

Fascinantno je, imat će motivaciju i za 24. i 25. Grand Slam. Pobjednici kao on su vjerojatno unikatni, kao Rafa i Roger. Zato nisam bio zabrinut. Kao trener i bivši igrač, pričali su da nema šanse protiv Alcaraza, ali to je Đoković.

Kada mu kažete da nema šanse, onda je tri puta gladniji. Nisam bio zabrinut, Grand Slamovi su različit sport, sedam mečeva, dva tjedna. Ono što ga čini najboljim je to što je prethodna dva igrao na najvišem nivou. Tako je i sada bilo - zaključio je Ivanišević.