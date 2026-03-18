STADA grupa, u okviru koje posluje Hemofarm, ostvarila je u 2025. rast u sva tri segmenta – specijalitetima, zdravstvenim proizvodima široke potrošnje i generičkim lijekovima. Korigovani prihodi STADA grupe povećani su za 6% i dostigli su vrednost od 4,3 milijarde eura, dok je korigovana EBITDA, posmatrano po konstantnim deviznim kursevima, poboljšana za 8% i iznosi 961 milion eura. „Svi naši regioni, od Zapadne, Centralne i Istočne Evrope, preko Njemačke, Bliskog istoka i Azije, snažno doprinose ukupnom rastu kompanije. Rast iznad industrijskog prosjeka podstaknut je nizom uspješnih lansiranja u sva tri poslovna segmenta. Istovremeno, tokom 2025. obogatili smo naš portfolio sa više od 110 novih licenciranih proizvoda, dodatno osnažujući naš razvojni pajplajn i temelje za budući rast”, poručio je generalni direktor STADA grupe Peter Goldschmidt. Segment specijaliteta premašio milijardu eura: Prihodi segmenta specijaliteta, vođeni biosimilarima i inovativnim lijekovima, po prvi put u 2025. premašili su milijardu eura, uz rast od 17 odsto i sada čine gotovo jednu četvrtinu ukupnih prihoda Grupe. Među ključnim pokretačima izdvaja se i kontinuirani rast postojećeg portfolija biosimilara u širokom spektru terapeutskih oblasti poput zdravlja kostiju, imunologije i onkologije. Ove godine planirano je lansiranje pet novih biosimilara, čime STADA grupa dodatno jača svoju poziciju lidera u Evropi.

Snažan rast STADA grupe i tokom 2025. godine . Snažan rast STADA grupe i tokom 2025. godine .

Rast generičkih proizvoda: Prihodi segmenta generičkih proizvoda u 2025. porasli su za 5% (korigovano po konstantnim deviznim kursevima), dok je segment nastavio da nadmašuje tržište u Evropi. Istovremeno, uspješna lansiranja i komercijalne sinergije dodatno su učvrstile poziciju kompanije među tri vodeća tržišna igrača u segmentu maloprodaje generičkih lijekova na ključnim evropskim tržištima. Lokalni brendovi podstiču rast: Segment zdravstvenih proizvoda široke potrošnje ostvario je solidne rezultate u prošloj godini, uz rast prihoda od 2%. Van kategorije prehlade i kašlja, STADA je ostvarila rast u srednjem jednocifrenom rasponu i gotovo udvostručila svoju eCommerce prodaju u periodu od 2022. do 2025. godine. 50 miliona EUR investicija u Hemofarm: Kako ističe Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, tokom 2025. u Srbiji je Hemofarm preuzeo brendove Fortacell i Biota Intima, dok je u Bosni i Hercegovini lansiran brend EUNOVA. „Nastavljamo sa našim snažnim rastom i u regionu zapadnog Balkana, a samo tokom 2025. godine STADA grupa je investirala preko 50 miliona eura, između ostalog u novu opremu i inovativne mašine, ali i u registracije i licence“, istakao je Zeliger i podsjetio da je od 2006. kada je STADA grupa preuzela Hemofarm, zaključno sa proteklom godinom, u kompaniju investirano skoro 530 miliona EUR.

Snažan rast STADA grupe i tokom 2025. godine . Snažan rast STADA grupe i tokom 2025. godine .