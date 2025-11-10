Otvoren stečajni postupak u Koksari Lukavac

Glavni strateški partner Koksare Lukavac je Nova željezara Zenica, koja je sada u vlasništvu kompanije Pavgord Group

A. O.

10.11.2025

U Koksari d.o.o. Lukavac otvoren je stečajni postupak, rješenjem Općinskog suda Tuzla. Koksara u ovom momentu zapošljava oko 800 radnika.

Prioritet u ovom trenutku je nastavak proizvodnje, piše BHRT.

Glavni strateški partner Koksare Lukavac je Nova željezara Zenica, koja je sada u vlasništvu kompanije Pavgord Group.

Privremeni stečajni upravnik Koksare Lukavac Almir Bajrić naveo je u svom izvještaju da je nastavak poslovanja moguć, ali da je potrebno odmah naći partnere koji bi podnijeli rizik poslovanja.

# OPĆINSKI SUD TUZLA
# STEČAJ
# KOKSARA LUKAVAC
# STEČAJNI POSTUPAK
