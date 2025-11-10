Pomozimo majci Đenani Zec da sačuva vid

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za pomoć Đenani Zec, da ne bi izgubila vid i na drugo oko. Pozivom na broj 17022 doniramo 2 KM.
- Đenana Zec je hrabra majka tinejdžera i djevojčice od pet godina. Ona se ponovo bori za ono što svi uzimamo zdravo za gotovo, za vid, za život bez bola, za priliku da vidi osmijehe svoje djece. Đenana boluje od rijetke i teške autoimune bolesti koja razara tijelo iznutra, oštećuje vid i sluh, razara nosnu pregradu, a ako se ne liječi, može dovesti i do teških oštećenja pluća i bubrega.
Prije nekoliko godina, kad je bolest prvi put napala, prodala je automobil da započne liječenje. Tad smo se ujedinili i pomogli joj da ode na terapije u Tursku. Tad nam je napisala riječi koje ne zaboravljamo: 'Spasili ste me da bar budem živa svojoj djeci.' Danas, Đenana nas opet treba. Da zajedno skupimo 30.480 eura za nove terapije, kontrole i operaciju nosa, da spriječimo da izgubi vid i na drugo oko. Ne dopustimo da tama preuzme njen svijet. Svaki poziv, svaka donacija, svaka podjela apela znači korak bliže svjetlu - navode iz Pomozi.ba.
Osim poziva na broj 17022 donirati je moguće i putem web stranice www.pomoziba.org ili standardnih bankovnih računa Udruženja.
Računi za uplate:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Đenana Zec.
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Đenana Zec.
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Đenana Zec.
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Đenana Zec
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.