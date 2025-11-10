Pomozimo majci Đenani Zec da sačuva vid

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za pomoć Đenani Zec, da ne bi izgubila vid i na drugo oko. Pozivom na broj 17022 doniramo 2 KM.

- Đenana Zec je hrabra majka tinejdžera i djevojčice od pet godina. Ona se ponovo bori za ono što svi uzimamo zdravo za gotovo, za vid, za život bez bola, za priliku da vidi osmijehe svoje djece. Đenana boluje od rijetke i teške autoimune bolesti koja razara tijelo iznutra, oštećuje vid i sluh, razara nosnu pregradu, a ako se ne liječi, može dovesti i do teških oštećenja pluća i bubrega.

Prije nekoliko godina, kad je bolest prvi put napala, prodala je automobil da započne liječenje. Tad smo se ujedinili i pomogli joj da ode na terapije u Tursku. Tad nam je napisala riječi koje ne zaboravljamo: 'Spasili ste me da bar budem živa svojoj djeci.' Danas, Đenana nas opet treba. Da zajedno skupimo 30.480 eura za nove terapije, kontrole i operaciju nosa, da spriječimo da izgubi vid i na drugo oko. Ne dopustimo da tama preuzme njen svijet. Svaki poziv, svaka donacija, svaka podjela apela znači korak bliže svjetlu - navode iz Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17022 donirati je moguće i putem web stranice www.pomoziba.org ili standardnih bankovnih računa Udruženja.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Đenana Zec.

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Đenana Zec.

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Đenana Zec.

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Đenana Zec

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.