IPARD bi preporodio bh. poljoprivredu

IPARD je ključni mehanizam finansiranja EU koji pomaže zemljama kandidatima da moderniziraju poljoprivredu, poboljšaju sigurnost hrane i podrže ruralni razvoj.

Za Bosnu i Hercegovinu, pristup IPARD fondovima znači nove investicijske mogućnosti za poljoprivrednike, agrobiznise i ruralne zajednice. Kao što je više puta istaknuto u izvještajima Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, da bi zemlja imala koristi od IPARD-a, vlasti moraju uspostaviti potrebne institucionalne strukture. To je složen i trajan proces koji zahtijeva uspostavljanje državnih operativnih struktura u skladu s pravilima i procedurama EU.

Projekt EU4AGRI

EU je pružila značajnu pomoć poljoprivrednom sektoru u BiH, koja je iznosila više od 30 miliona eura za period 2020-2024. Od toga je 20 miliona eura putem projekta EU4AGRI namijenjeno za dodjelu grantova poljoprivrednicima i prehrambenim preduzećima, kao i ruralnom stanovništvu, za podršku njihovoj modernizaciji i podsticanje ruralne ekonomije, a 5 miliona eura putem programa EU4AgriRecovery za pomoć u oporavku sektora od posljedica pandemije COVID-19.

Osim toga, EU je podržala tri twinning projekta vrijedna 6 miliona eura, s fokusom na usklađivanje standarda sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne zaštite u BiH s propisima EU.

BiH još uvijek nema pristup IPARD fondovima, za razliku od Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Razlog: ne postoje tijela potrebna da EU odobri korištenje novca.

Da bi dobila pristup IPARD-u (Instrument for Pre-accession Assistance Rural Development), BiH mora izgraditi kompletan institucionalni sistem koji garantuje EU da se novac može sigurno, transparentno i kontrolisano trošiti.

To uključuje:

• Upravljačko tijelo IPARD-a

• IPARD agenciju / Agenciju za plaćanja – ključna institucija koja zapravo isplaćuje novac korisnicima

• NAO – Nacionalnog akreditiranog službenika i prateći Ured

• Računovodstveno tijelo koje garantuje finansijsku kontrolu

• IPARD nadzorni odbor koji prati zakonitost, efikasnost i kontrolu trošenja sredstava

Bez ovih tijela država ne može dobiti akreditaciju EU – i samim tim ne može koristiti IPARD fondove.

Modernizacija farmi

Ovaj proces je tehnički složen i traje više godina, ali zemlje koje prođu akreditaciju dobiju višemilionske fondove koji potpuno mijenjaju poljoprivredni sektor.

IPARD je za Bosnu i Hercegovinu važan jer bi po prvi put omogućio obimna i stabilna ulaganja u poljoprivredu, daleko veća od onoga što država danas izdvaja iz vlastitih budžeta. Pristup ovim fondovima otvorio bi prostor za modernizaciju farmi, nabavku savremene opreme i unapređenje prerađivačkih kapaciteta, što bi domaću proizvodnju učinilo efikasnijom i konkurentnijom.

Istovremeno, IPARD finansira i razvoj ruralne infrastrukture – od puteva i skladišnih prostora do sistema navodnjavanja – što direktno poboljšava uslove života u selima i jača lokalne ekonomije. Posebno je važan segment sigurnosti hrane: kroz usklađivanje sa evropskim standardima, bh. proizvođači bi lakše plasirali svoje proizvode na tržište EU, gdje potražnja stalno raste. Sve ovo zajedno znači stabilniji, otporniji i dugoročno održiv agrosektor, što je ključno za zemlju u kojoj poljoprivreda zapošljava veliki dio stanovništva i predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih potencijala.

Prof. Džubur: Ta sredstva bi nam donijela drastično poboljšanje uslova