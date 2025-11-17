Pogledajte svečani defile za Dan 4. korpusa Armije RBiH

Nakon odavanja počasti i polaganja cvijeća na mjesnim, ali i centralnim spomen-obilježjima u Prozoru, Jablanici i Konjicu obilježavanje Dana Četvrtog korpusa Armije RBiH nastavljeno je nizom sadržaja u Mostaru.

Tako je obilježavanje Dana Četvrtog korpusa Armije RBiH, simbola odbrane Hercegovine i Bosne i Hercegovine u Mostaru počelo na trgu Musala gdje je upriličen svečani defile.

Brojni učesnici defilea, bivši borci Armije RBiH, građani, među kojima su bili školarci i studenti će krenuti prema Šehitlucima gdje će svim poginulim pripadnicima 4.korpusa Armije RBiH biti odata počast.

Nakon toga u Narodnom pozorištu u Mostaru bit će održana svečana akademija.

