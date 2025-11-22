Visina snježnog pokrivača premašila pola metra

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Јavnom preduzeću Putevi RS Srđan Јolić ističe za RTRS da je najviše padavina zabilježeno u Skender Vakufu, gdje je visina snježnog pokrivača premašila 55 centimetara.

- Što se tiče dionice puta preko Rogulja, malo je usporen saobraćaj. Preko Romanije problem stvara teretni saobraćaj, ali uglavnom je prohodno sve i za sada nemamo nigdje problema -kazao je Јolić.

Poručuje da su iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" djelovali preventivno, kako ne bi bilo većih problema na putnim pravcima.

- Uglavnom kod čišćenja snijega važna je prevencija, da kada počne padati da ne dozvolimo da snježni pokrivač bude preko 10 centimetara na putu. Snijeg se redovno čisti, kazao je Јolić.

Ističe da je važno uputiti apel svim vozačima na obavezu posjedovanja zimske opreme.

- Važno je napomenuti i apelovati na učesnike u saobraćaju naročito na vozače sa teretnim vozilima da ne kreću preko planinskih prevoja bez zimske opreme, pošto imamo dosta situacija gdje se kamioni sa lošim gumama zaglavljuju, a nemaju odgovarajuću opremu ni lance - naveo je Јolić.

Obilni snijeg i jutros pada u Bosni i Hercegovini.