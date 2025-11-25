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DELEGAT U DOMU NARODA

Vuković: Blanuša je stvarni i moralni pobjednik izbora u RS

Rekao bih da ih je Blanuša sve troje pobijedio, navodi Vuković

Vuković: Blanuša je stvarni i moralni pobjednik. Fena

Al. B.

25.11.2025

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković prokomentarisao je prijevremene izbore koji su održani u nedjelju u RS za predsjednika, te je ovom prilikom rekao kako je Branko Blanuša i stvarni i moralni pobjednik.

- Ispostavilo se da je narod u prethodnom vremenu zaista tražio ovakvog kandidata. Očigledno je da su birači dali podršku drugačijem načinu komunikacije i ponašanja, a da su odbacili bahatost i silu. Sa veoma skromnom kampanjom i u periodu od samo mjesec ili dva, birači su shvatili da je profesor Blanuša čovjek koji zaslužuje glas i povjerenje. Treba primijetiti da je Dodik 2022. godine imao 300.000 glasova, a da su na ovim izborima Dodik i Karan zajedno, sa kampanjom “Za Dodika, za Karana”, osvojili samo 217.000 glasova. Jasno je, također, da je i tada i sada bio priličan broj neregularnih glasova. U svakom slučaju možemo reći da su 83.000 birača, koji su do sada bili za Dodika, rekli veliko NE politici SNSD, što je 27% manje u apsolutnom broju. Taj podatak je indikativan, a vjerujem da će se takav trend nastaviti kada je u pitanju gubitak podrške ovoj vlasti. Toga su i te kako svjesni u SNSD-u pa smo zbog toga na njihovoj pres konferenciji vidjeli blijeda lica i lažne osmijehe – navodi Vuković.

Dodao je kako nisu pomogli ni zajednički bilbordi Dodik, Cvijanović i Karan.

- Rekao bih da ih je Blanuša sve troje pobijedio! Pokušaj opravdanja vlasti za svoj loš rezultat malom izlaznošću je besmislica, jer su upravo ostali kod kuće oni koji nikada ne bi glasali za njih. Svima je jasno da bi u slučaju veće izlaznosti veći broj birača bio protiv vlasti. Nakon ovih rezultata, SNSD nema nikakvo pravo da se poziva na narod ni na legitimitet. Nije im ni do sada narod davao povjerenje za politike koje su pogazili i koje su bile lažne – poručio je Vuković. 

# SINIŠA KARAN
# NENAD VUKOVIĆ
# BRANKO BLANUŠA
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