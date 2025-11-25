Vuković: Blanuša je stvarni i moralni pobjednik izbora u RS

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković prokomentarisao je prijevremene izbore koji su održani u nedjelju u RS za predsjednika, te je ovom prilikom rekao kako je Branko Blanuša i stvarni i moralni pobjednik.

- Ispostavilo se da je narod u prethodnom vremenu zaista tražio ovakvog kandidata. Očigledno je da su birači dali podršku drugačijem načinu komunikacije i ponašanja, a da su odbacili bahatost i silu. Sa veoma skromnom kampanjom i u periodu od samo mjesec ili dva, birači su shvatili da je profesor Blanuša čovjek koji zaslužuje glas i povjerenje. Treba primijetiti da je Dodik 2022. godine imao 300.000 glasova, a da su na ovim izborima Dodik i Karan zajedno, sa kampanjom “Za Dodika, za Karana”, osvojili samo 217.000 glasova. Jasno je, također, da je i tada i sada bio priličan broj neregularnih glasova. U svakom slučaju možemo reći da su 83.000 birača, koji su do sada bili za Dodika, rekli veliko NE politici SNSD, što je 27% manje u apsolutnom broju. Taj podatak je indikativan, a vjerujem da će se takav trend nastaviti kada je u pitanju gubitak podrške ovoj vlasti. Toga su i te kako svjesni u SNSD-u pa smo zbog toga na njihovoj pres konferenciji vidjeli blijeda lica i lažne osmijehe – navodi Vuković.

Dodao je kako nisu pomogli ni zajednički bilbordi Dodik, Cvijanović i Karan.