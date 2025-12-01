Bećirović: Naše Oružane snage BiH su vojska svih nas

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović obratio se na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 20. godišnjice i Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju istakao je važnost profesionalizma, predanosti i hrabrosti OSBiH, ali i potrebu za kontinuiranim jačanjem kapaciteta i modernizacijom vojske.
- Na početku obraćanja, u ime Predsjedništva BiH i u svoje lično ime, čestitam pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga BiH, kao i građankama i građanima Bosne i Hercegovine, 20. godišnjicu Oružanih snaga BiH - rekao je Bećirović.
Naglasio je da iza OSBiH stoji dvadeset godina izgradnje, razvoja i nesebičnog služenja Bosni i Hercegovini:
- Dvadeset godina vrijednog, posvećenog i odgovornog rada svih vas u OSBiH, od generala do vojnika. Dvadeset godina služenja Bosni i Hercegovini. Dvadeset godina izgradnje kredibiliteta i ugleda, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Dvadeset godina nesebičnog pomaganja civilima širom naše domovine. Dvadeset godina vrhunskog profesionalizma, vrijednog obučavanja i požrtvovanosti u spašavanju ljudskih života. Dvadeset godina izgradnje sposobnosti zajedničkog i koordiniranog djelovanja s oružanim snagama zemalja NATO-a. Dvadeset godina uspješnog učešća OSBiH u internacionalnim operacijama podrške miru širom svijeta je najbolja potvrda visokog stepena obučenosti i profesionalizma naših OSBiH.
Savremeni izazovi
Bećirović je ukazao na izazove u savremenom sigurnosnom okruženju i potrebu za kontinuiranim jačanjem vojske:
- U vremenu globalnih i kompleksnih sigurnosnih prijetnji (hibridnih, kibernetičkih, energetskih i drugih), samo zajedničkim naporima možemo osigurati da naša država ostane stabilna i sigurna. Kontinuirano jačanje kapaciteta OSBiH, modernizacija opreme, dodatna edukacija i obuka, te jačanje interoperabilnosti, ostaju prioritet.
Doprinos međunarodnih partnera
Također je istakao doprinos međunarodnih partnera:
- Posebno poštovanje iskazujem državama članicama NATO-a koje konkretno pomažu opremanje i jačanje OSBiH. U zadnje tri godine održao sam osam važnih sastanaka s generalnim sekretarima NATO-a i lično se uvjerio koliko su posvećeni sigurnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini. Isto opredjeljenje iskazali su i brojni drugi čelnici NATO-a, kojima se, također, zahvaljujem na podršci.
Angažman u kriznim situacijama
Bećirović je podsjetio na angažman OSBiH u kriznim situacijama:
- U najtežim trenucima bili ste uz građane naše države. Nesebično i hrabro ste pomagali ljudima širom naše države za vrijeme poplava, požara i drugih prirodnih nesreća. Predsjedništvo BiH je, kao vrhovna komanda Oružanih snaga BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH u svakoj od tih situacija promptno reagiralo. Jednoglasno smo usvojili desetine odluka o angažiranju OSBiH za pomoć civilnim vlastima.
Multietnički karakter
Na kraju, naglasio je značaj multietničkog karaktera vojske i obavezu jačanja OSBiH:
- Svi zajedno možemo biti ponosni na multietničke OSBiH, koje pripadaju i istinski služe svim građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza da jačamo OSBiH kroz unapređenje sveukupnih kapaciteta, organizacijske strukture, efikasnosti i odgovornosti, vojne opremljenosti, transparentnosti i finansija, te životnog standarda pripadnika OSBiH.
Bećirović je zaključio:
- Naše OSBiH su vojska svih nas. One pripadaju državi Bosni i Hercegovini i svim njenim građanima. Zato je naša dužnost da ih konkretnim mjerama jačamo i radimo zajedno da naša djeca i unučad imaju mirnu, sigurnu i stabilnu budućnost. Još jednom, čestitam pripadnicama i pripadnicima OSBiH, kao i građankama i građanima Bosne i Hercegovine, 20. godišnjicu Oružanih snaga BiH.