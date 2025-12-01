Bećirović: Naše Oružane snage BiH su vojska svih nas

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović obratio se na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 20. godišnjice i Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju istakao je važnost profesionalizma, predanosti i hrabrosti OSBiH, ali i potrebu za kontinuiranim jačanjem kapaciteta i modernizacijom vojske. - Na početku obraćanja, u ime Predsjedništva BiH i u svoje lično ime, čestitam pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga BiH, kao i građankama i građanima Bosne i Hercegovine, 20. godišnjicu Oružanih snaga BiH - rekao je Bećirović.

Naglasio je da iza OSBiH stoji dvadeset godina izgradnje, razvoja i nesebičnog služenja Bosni i Hercegovini: - Dvadeset godina vrijednog, posvećenog i odgovornog rada svih vas u OSBiH, od generala do vojnika. Dvadeset godina služenja Bosni i Hercegovini. Dvadeset godina izgradnje kredibiliteta i ugleda, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Dvadeset godina nesebičnog pomaganja civilima širom naše domovine. Dvadeset godina vrhunskog profesionalizma, vrijednog obučavanja i požrtvovanosti u spašavanju ljudskih života. Dvadeset godina izgradnje sposobnosti zajedničkog i koordiniranog djelovanja s oružanim snagama zemalja NATO-a. Dvadeset godina uspješnog učešća OSBiH u internacionalnim operacijama podrške miru širom svijeta je najbolja potvrda visokog stepena obučenosti i profesionalizma naših OSBiH. Savremeni izazovi Bećirović je ukazao na izazove u savremenom sigurnosnom okruženju i potrebu za kontinuiranim jačanjem vojske: - U vremenu globalnih i kompleksnih sigurnosnih prijetnji (hibridnih, kibernetičkih, energetskih i drugih), samo zajedničkim naporima možemo osigurati da naša država ostane stabilna i sigurna. Kontinuirano jačanje kapaciteta OSBiH, modernizacija opreme, dodatna edukacija i obuka, te jačanje interoperabilnosti, ostaju prioritet. Doprinos međunarodnih partnera Također je istakao doprinos međunarodnih partnera: - Posebno poštovanje iskazujem državama članicama NATO-a koje konkretno pomažu opremanje i jačanje OSBiH. U zadnje tri godine održao sam osam važnih sastanaka s generalnim sekretarima NATO-a i lično se uvjerio koliko su posvećeni sigurnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini. Isto opredjeljenje iskazali su i brojni drugi čelnici NATO-a, kojima se, također, zahvaljujem na podršci. Angažman u kriznim situacijama Bećirović je podsjetio na angažman OSBiH u kriznim situacijama: