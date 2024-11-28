Obilježena 19. godišnjica Oružanih snaga BiH: "Pokazuju kako se čuva obraz države"

U povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 19 godina od njihovog osnivanja, na lokaciji kasarne "Rajlovac" održane su svečane aktivnosti.

Na centralnoj vojnoj svečanosti obilježavanja 19. godišnjice OS BiH je, osim svečanog stroja, organiziran i taktičko-tehnički zbor naoružavanja i opreme u opotrebi Oružanih snaga BiH.

Načelnik Zajedničkog štaba general pukovnik Gojko Knežević je kazao da su OS BiH ostvarile željene rezultate.

- Već početkom godine je izvršena rotacija na pozicijama generalskog kora. Tad smo definisali određene prioritete i krenuli raditi. Naše analize za nepunih deset mjeseci, kažu da smo ostvarili željene rezultate. Ono što bih posebno izdvojio, to je nekoliko vježbi na kojima smo učestvovali. Vrijedno pažnje je da smo uspjeli održati kontinuitet popune, u uslovima kada značajan broj svih kategorija pripadnika izlazi iz sistema. Tako smo uspjeli i očuvati operativne sposobnosti, što je u konačnici bio i cilj – rekao je Knežević.