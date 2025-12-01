Nikšić čestitao Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je danas, povodom Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i obilježavanja 20. godišnjice njihovog utemeljenja, čestitke svim pripadnicima i pripadnicama Oružanih snaga BiH.

- Oružane snage BiH predstavljaju jedan od ključnih stubova sigurnosti naše države. Vaša profesionalnost, disciplina i nepokolebljiva predanost dužnosti daju osjećaj sigurnosti svakom građaninu. Bilo u akcijama spašavanja, u zaštiti teritorijalnog integriteta, tokom kriznih situacija ili u odgovornom obavljanju složenih dužnosti, uvijek dokazujete da se na vas može računati. Posebno cijenimo vaše učešće u međunarodnim mirovnim misijama. Svojim angažmanom širom svijeta ne čuvate samo mir već i potvrđujete da Bosna i Hercegovina ima kapacitete, znanje i moralnu snagu da doprinosi globalnoj sigurnosti i miru. Vaš rad u tim misijama je poruka da BiH stoji uz partnere i dijeli univerzalne vrijednosti mira, solidarnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva - naveo je premijer Nikšić.

Zahvalio je pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga BiH što časno nose uniformu i njihovim djelovanjem štite našu državu, građane i njen ugled, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Sretan Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine!, navedeno je u čestitki premijera Nikšića.