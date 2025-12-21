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HLJEB SA 7 KORA

Komorati RMU Kakanj proslavljaju 21. decembar, Dan rudara

Ne, nije samo floskula hljeb sa 7 kora. To je istina

Rudari RMU Kakanj proslavljaju 21. decembar, Dan rudara. Avaz

E. T.

21.12.2025

Danas je 21. decembar. Dan rudara. Obilježava se u znak sjećanja na rudare koji su 21. decembra 1920. godine, pružili otpor vlasti koja ih je izrabljivala. 

Taj otpor je dobio naziv Husinska buna nazvan po rudarskom selu Husinu kod Tuzle.

Sijelo rudara povodom 21. decembra. Avaz

Tako je i ove godine, rudari iz svih krajeva obilježavaju svoj dan. Harmonika, pjesma, prisjećanje na brojne anegdote iz mračnih rudarskih jama punih znoja. Ne, nije samo floskula hljeb sa 7 kora. To je istina.

Sijelo rudara povodom 21. decembra. Avaz

Grupa rudara rudnika u Kaknju iskupila se još jučer, kažu "dva dana se mora", kako bi obilježili svoj dan. Sijelo s kojeg objavljujemo fotografije organizirano je na Mokroj njivi kod Tršća. 

Šta drugo reći, osim veliko rudarsko sretno! 

# RMU KAKANJ
# DAN RUDARA
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