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OGLEDALO DRŽAVE

Prokišnjava krov u zgradi Parlamentarne skupštine BiH

Šta je s tenderom i projektom obnove vrijednim blizu tri miliona maraka

Kante, krpe, merdevine i oštećeni stropovi uobičajena pojava. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

13.1.2026

Posljednje intenzivne padavine izazvale su nove probleme u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, koja već godinama prokišnjava i čije stanje na najbolji mogući način ilustrira ukupnu situaciju u državi.

Fotografije koje objavljujemo pokazuju ambijent na četvrtom spratu, gdje se nalazi i Plava sala u kojoj zasjeda Dom naroda PSBiH. Kante, krpe, merdevine i oštećeni stropovi uobičajena su pojava još od 2019. godine.

Sekretarijat PSBiH je 2023. godine raspisao, pa poništio tender vrijedan 953.622 KM na koji se nije prijavila nijedna firma. Prošle godine 22. jula Vijeće ministara BiH je usvojilo odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta sanacije krova zgrade PSBiH, čija je ukupna vrijednost 2.703.622 KM. Od tog iznosa, ranije osiguranih blizu 1,2 miliona KM trebalo je biti utrošeno u prvoj fazi 2025. godine, ali do sada nije urađeno ništa. Ove godine planirana je druga faza radova vrijedna 1,5 miliona KM. U kojoj fazi je ovaj projekat pitali smo nadležne u PSBiH, ali odgovore do zaključenja ovog broja nismo dobili.

- Što se tiče same sale u kojoj se odvijaju sjednice Doma naroda na četvrtom spratu, rekao bih da ne primjećujemo značajnije probleme, ali znamo da postoji problem prokišnjavanja i tih kanti koje se mogu vidjeti u samoj Parlamentarnoj skupštini na višim spratovima. Svjedočimo da je teško riješiti i pitanje klimatizacije i da je, zbog javnih nabavki, teškog usvajanja budžeta i investicionog održavanja, ljeto bilo teško. Svima je jasno da sve loše i sporo – kazao je “Avazu” delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković. 

Nenad Vuković. Platforma X

Činjenica da već godinama državne institucije nisu u stanju provesti tendersku proceduru i spriječiti dalje štete, dokaz je nerada i nemara. Zgrada PSBiH je ogledalo države i odnosa vlasti prema jednoj od njenih najvažnijih institucija.

- Stranke koje nisu za BiH rade i u bukvalnom smislu da što više umanje značaj državnih institucija. One su konzistentne u tome, pa i na način da zgrade institucija budu u lošem stanju, kako bi se poslala i vizuelna poruka o BiH kao neodrživoj državi. Najviše boli činjenica da stranke Trojke u urušavanju državnih objekata ne vide ništa loše, niti se bore da oni budu u stanju u kakvom trebaju biti. Mislim da čak nemaju ni hrabrosti da kažu Špiriću, Čoviću ili Čavari da treba nešto poduzeti, da ih opomenu i da ukažu da to ne ide tako. Uz Predsjedništvo BIH to je najvažnija državna institucija i često je adresa posjeta različitih delegacija iz svijeta i adresa za međunarodne susrete – ističe delegat u Domu naroda PS BIH Džemal Smajić.

Džemal Smajić. Fena

# PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
# PROKIŠNJAVANJE
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