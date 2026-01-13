Prokišnjava krov u zgradi Parlamentarne skupštine BiH

Posljednje intenzivne padavine izazvale su nove probleme u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, koja već godinama prokišnjava i čije stanje na najbolji mogući način ilustrira ukupnu situaciju u državi.

Fotografije koje objavljujemo pokazuju ambijent na četvrtom spratu, gdje se nalazi i Plava sala u kojoj zasjeda Dom naroda PSBiH. Kante, krpe, merdevine i oštećeni stropovi uobičajena su pojava još od 2019. godine.

Sekretarijat PSBiH je 2023. godine raspisao, pa poništio tender vrijedan 953.622 KM na koji se nije prijavila nijedna firma. Prošle godine 22. jula Vijeće ministara BiH je usvojilo odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta sanacije krova zgrade PSBiH, čija je ukupna vrijednost 2.703.622 KM. Od tog iznosa, ranije osiguranih blizu 1,2 miliona KM trebalo je biti utrošeno u prvoj fazi 2025. godine, ali do sada nije urađeno ništa. Ove godine planirana je druga faza radova vrijedna 1,5 miliona KM. U kojoj fazi je ovaj projekat pitali smo nadležne u PSBiH, ali odgovore do zaključenja ovog broja nismo dobili.

- Što se tiče same sale u kojoj se odvijaju sjednice Doma naroda na četvrtom spratu, rekao bih da ne primjećujemo značajnije probleme, ali znamo da postoji problem prokišnjavanja i tih kanti koje se mogu vidjeti u samoj Parlamentarnoj skupštini na višim spratovima. Svjedočimo da je teško riješiti i pitanje klimatizacije i da je, zbog javnih nabavki, teškog usvajanja budžeta i investicionog održavanja, ljeto bilo teško. Svima je jasno da sve loše i sporo – kazao je “Avazu” delegat u Domu naroda PSBiH Nenad Vuković.