SRETENJE

Ćamil Duraković: Ne slavite tuđe slave

Dezintegracija društva ne počinje formalnim aktima, već šutnjom, relativizacijom i odsustvom jasne reakcije na poteze, kaže Duraković

Ćamil Duraković. Fena

A. O.

16.2.2026

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković oglasio se saopćenjem povodom odluke entitetskih vlasti da obilježavanje Sretenja institucionalno vežu za prostor Bosne i Hercegovine.

- Želim jasno istaći da svaka politička inicijativa koja se donosi mimo ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, bez saglasnosti njenih institucija i naroda, predstavlja dodatno opterećenje ionako složenih odnosa u zemlji. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država sa jasno definisanim ustavnim okvirom. Entiteti postoje unutar tog okvira i nemaju nadležnost da samostalno vode politike koje zadiru u pitanja državnosti, međunarodnog subjektiviteta ili simboličkog redefinisanja političkog prostora – poručio je Duraković.

Posebno zabrinjava kontinuitet političkih poruka koje se doživljavaju kao izraz separatističkih ambicija ili kao pokušaj relativizacije suvereniteta Bosne i Hercegovine, dodaje.

- Istovremeno, smatram da je odgovornost svih političkih predstavnika, bez obzira na etničku ili entitetsku pripadnost, da prestanu sa retorikom koja produbljuje podjele. Bošnjaci, kao i svi drugi građani ove zemlje, moraju pokazati političku zrelost, institucionalnu odgovornost i sposobnost da artikulišu jasnu viziju državnog razvoja, zasnovanu na ustavnosti, vladavini prava i jednakosti svih. Dezintegracija društva ne počinje formalnim aktima, već šutnjom, relativizacijom i odsustvom jasne reakcije na poteze koji potkopavaju zajednički okvir – navodi Duraković.

Pozvao je sve političke aktere na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, na suzdržanost od jednostranih poteza i na dijalog koji će voditi, kako kaže, ka jačanju države, a ne njenom slabljenju.

- Bosna i Hercegovina mora ostati prostor jednakih prava, sigurnosti i dostojanstva za sve njene građane. Također je važno podsjetiti na historijske činjenice: prostor današnje RS i Banje Luke nikada nisu bili sastavni dio tadašnje Kneževine, niti kasnije Kraljevine Srbije u vrijeme Prvog srpskog ustanka 1804. godine, kao ni u periodu donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine. Ukratko, ne slavite tuđe slave – poručio je Duraković. 

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# RS
# SRETENJE
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.