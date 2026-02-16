Ćamil Duraković: Ne slavite tuđe slave

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković oglasio se saopćenjem povodom odluke entitetskih vlasti da obilježavanje Sretenja institucionalno vežu za prostor Bosne i Hercegovine.

- Želim jasno istaći da svaka politička inicijativa koja se donosi mimo ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, bez saglasnosti njenih institucija i naroda, predstavlja dodatno opterećenje ionako složenih odnosa u zemlji. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država sa jasno definisanim ustavnim okvirom. Entiteti postoje unutar tog okvira i nemaju nadležnost da samostalno vode politike koje zadiru u pitanja državnosti, međunarodnog subjektiviteta ili simboličkog redefinisanja političkog prostora – poručio je Duraković.

Posebno zabrinjava kontinuitet političkih poruka koje se doživljavaju kao izraz separatističkih ambicija ili kao pokušaj relativizacije suvereniteta Bosne i Hercegovine, dodaje.

- Istovremeno, smatram da je odgovornost svih političkih predstavnika, bez obzira na etničku ili entitetsku pripadnost, da prestanu sa retorikom koja produbljuje podjele. Bošnjaci, kao i svi drugi građani ove zemlje, moraju pokazati političku zrelost, institucionalnu odgovornost i sposobnost da artikulišu jasnu viziju državnog razvoja, zasnovanu na ustavnosti, vladavini prava i jednakosti svih. Dezintegracija društva ne počinje formalnim aktima, već šutnjom, relativizacijom i odsustvom jasne reakcije na poteze koji potkopavaju zajednički okvir – navodi Duraković.

Pozvao je sve političke aktere na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, na suzdržanost od jednostranih poteza i na dijalog koji će voditi, kako kaže, ka jačanju države, a ne njenom slabljenju.

- Bosna i Hercegovina mora ostati prostor jednakih prava, sigurnosti i dostojanstva za sve njene građane. Također je važno podsjetiti na historijske činjenice: prostor današnje RS i Banje Luke nikada nisu bili sastavni dio tadašnje Kneževine, niti kasnije Kraljevine Srbije u vrijeme Prvog srpskog ustanka 1804. godine, kao ni u periodu donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine. Ukratko, ne slavite tuđe slave – poručio je Duraković.