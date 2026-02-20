Vlada FBiH dobila zahvalnicu Jablanice

Zahvaljujući na priznanju, premijer je naglasio da je solidarnost u najtežim trenucima bila prirodna obaveza, ali i da bi svima bilo draže da tragedije nikada nije bilo.

Povodom obilježavanja Dana Općine Jablanica, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je, uime Vlade Federacije BiH, preuzeo Zahvalnicu za nesebičan doprinos tokom elementarnih nepogoda koje su ovo područje pogodile u oktobru 2024. godine. Priznanje mu je uručio načelnik Općine Jablanica Emir Muratović.

- Zahvaljujem načelniku Jablanice što nas je okupio i prepoznao naš angažman i solidarnost. I ponovo ističem, bilo bi mi draže da se tragičan dogadaj nije desio i da nismo morali davati podršku zbog takvog povoda - poručio je Nikšić.

Uputivši još jednom iskreno saučešće porodicama žrtava i cijeloj Jablanici, premijer je istakao da se izgubljeni životi ne mogu vratiti, ali da snaga zajedništva ostaje.

- Ono što je najteže jeste činjenica da se ljudski životi ne mogu vratiti. To je, nažalost, nešto na šta niko ne može uticati. Ali je dobro znati da u tim teškim trenucima imate ljude koji su spremni da vam pomognu, pokažu solidarnost i nađu se u nevolji - kazao je.

Posebno je izrazio zadovoljstvo što je danas vidio ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su pružali podršku Jablanici u najtežim trenucima.

- Sretan sam što sam danas ovdje u ovoj sali vidio ljude od Laktaša do Širokog Brijega, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i izvan nje, koji su dali podršku Jablanici. To govori o snazi zajedništva koje imamo - istakao je premijer.

Apel institucijama

Dodao je da je mnogo vremena proveo u Jablanici poslije poplava.

- Ti strašni prizori ostat će mi urezani u sjećanje, a nezamislivo je kroz šta su prošli ljudi koji su izgubili svoje najmilije - rekao je.

Na kraju je apelirao na nadležne institucije da utvrde sve okolnosti tragedije i poduzmu odgovarajuće mjere prema odgovornima.

- Ako imam pravo, apeliram, tražim, očekujem da nadležne institucije konačno naprave iskorak, utvrde šta se tu desilo i prema onima koji su odgovorni poduzmu odgovarajuće mjere - zaključio je, navodi se na FB profilu premijera Nikšića.