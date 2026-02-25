VISOKI PREDSTAVNIK

Šmit: Granice se ne mogu mijenjati silom

Veličanje lidera koji vode ratove zasnovane na agresiji znači da niste na pravoj strani historije, poručio je

M. Až.

25.2.2026

Visoki predstavnik Kristijan Šmit danas je istakao da se odlučno zalaže za očuvanje mira utemeljenog na principima Povelje Ujedinjenih nacija, kako u Ukrajini, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i u svim drugim državama. Ujedno je osudio postupke onih koji djeluju suprotno tim načelima.

- Veličanje lidera koji vode ratove zasnovane na agresiji znači da niste na pravoj strani historije. Biti na pravoj strani historije znači stajati uz one koji brane svoju slobodu, a ne uz one koji je pokušavaju ugroziti - naglasio je Šmit.

On je tom prilikom odao priznanje građanima Ukrajine zbog hrabrosti i istrajnosti u odbrani suvereniteta i slobode.

- Granice se ne mogu mijenjati silom. Svi smo se s tim složili. Granice se ne mogu prekrajati nasiljem i terorom. Agresija nikada ne smije biti nagrađena - potcrtao je Šmit.

Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija jučer je usvojila rezoluciju kojom se poziva na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini. Protiv su glasali predstavnici Rusije, dok su Sjedinjene Američke Države bile uzdržane. Rezoluciju je predložila Ukrajina uz podršku više od 45 zemalja kosponzora, a usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 uzdržanim.

Bosna i Hercegovina podržala je rezoluciju, kao i Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora i Albanija, dok je Srbija ostala uzdržana.

Jučer je obilježena četvrta godišnjica ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, čime je započeo najveći oružani sukob u Evropi nakon 1945. godine. Prema dostupnim podacima, govori se o stotinama hiljada poginulih i ranjenih na obje strane, dok se broj civilnih žrtava mjeri desetinama hiljada. Više od deset miliona ljudi bilo je primorano napustiti svoje domove.

# BIH
# UKRAJINA
# CHRISTIAN SCHMIDT
