Šmit: Granice se ne mogu mijenjati silom

Visoki predstavnik Kristijan Šmit danas je istakao da se odlučno zalaže za očuvanje mira utemeljenog na principima Povelje Ujedinjenih nacija, kako u Ukrajini, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i u svim drugim državama. Ujedno je osudio postupke onih koji djeluju suprotno tim načelima.

- Veličanje lidera koji vode ratove zasnovane na agresiji znači da niste na pravoj strani historije. Biti na pravoj strani historije znači stajati uz one koji brane svoju slobodu, a ne uz one koji je pokušavaju ugroziti - naglasio je Šmit.

On je tom prilikom odao priznanje građanima Ukrajine zbog hrabrosti i istrajnosti u odbrani suvereniteta i slobode.

- Granice se ne mogu mijenjati silom. Svi smo se s tim složili. Granice se ne mogu prekrajati nasiljem i terorom. Agresija nikada ne smije biti nagrađena - potcrtao je Šmit.

Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija jučer je usvojila rezoluciju kojom se poziva na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini. Protiv su glasali predstavnici Rusije, dok su Sjedinjene Američke Države bile uzdržane. Rezoluciju je predložila Ukrajina uz podršku više od 45 zemalja kosponzora, a usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 uzdržanim.