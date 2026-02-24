U UN usvojena rezolucija koja poziva na mir u Ukrajini, protiv Rusija, među suzdržanima SAD i Srbija

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski napisao je na mreži X da je zahvalan za 107 zemalja koje su u Ujedinjenim nacijama stale uz Ukrajinu danas u odbranu života, i priložio sliku tabele kako je ko glasao.

Bosna i Hercegovina je glasala za rezoluciju, a isto su učinile i Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora i Albanija. Srbija je bila uzdržana.

Generalna skupština UN usvojila je danas rezoluciju koja poziva na sveobuhatan, prvedan i trajan mir u Ukrajini, a protiv rezolucije je glasala Rusija, dok su SAD bile suzdržane. Rezolucija koju je podnijela Ukrajina sa više od 45 zemalja kosponozra, usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 uzdržanih.

- Generalna skupština usvojila je našu rezoluciju podrške trajnom miru, sa jasnim pozivima na potpuni prekid vatre i povratak našeg naroda. To su pravilni i potrebni koraci, i mi ćemo nastaviti da radimo aktivno da postignemo mir sa našim partnerima - napisao je Zelenski.

Poziv na hitan i bezuslovan prekid vatre

U rezoluciji je istaknut regionalni i globalni uticaj rata i izražena "ozbiljna zabrinutost" zbog nastavljenih napada Rusije na "civile, civilne objekte, i kritičnu energetsku infrastrukturu" čime se pogoršava humanitarna situacija.

Ponovo je potvrđena snažna posvećenost Generalne skupštine "suverenitetu , nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu", uključujući i teritorijalne vode Ukrajine.

Poziva se na "momentani, puni i bezuslovni prekid vatre" i apeluje da se "završi razmena ratnih zarobljenika, oslobode sve nezakonito privedene osobe i vrate svi civili koji su prisilono prebačeni ili deportovani, uključujući i djecu kao ključna mjera za izgradnju povjerenja".

SAD tražile odvojeno glasanje

SAD su predložile da se odvoje neki paragrafi od ostatka rezolucije za odvojeno glasanje.

Tome se snažno usprotivila zamjenica ukrajinskog ministra spoljnih poslova Marijana Besta, koja je rekla da je to "jako zabrinjavajuće i ne može se prihvatiti".

Zamjenica američkog izaslanika pri UN Temi Brus je rekla da je stav SAD da bi određen jezik u rezoluciji vjerovatno skrenuo pažnju sa tekućih pregovora, "umjesto da podrži raspravu o punom opsegu diplomatskih avenija koje mogu dovesti do trajnog mira".