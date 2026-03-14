Lamija Hadžimusić: Koliko sam sigurna u Sarajevu? Jedan posto!

Studentica Lamija Hadžimusić na današnjim protestima poručila je da bi se promjena na bolje trebala dogoditi i da to uvijek očekuje.

- Nažalost, nas ne shvataju ozbiljno, iako bi trebali. Smatramo da ove ostavke i rad u tehničkom mandatu, kao i odbijanje ostavke direktora GRAS-a su veliki apsurd - navela je.

Na pitanje koliko se sigurno osjeća u Sarajevu, kazala je jedan posto.

- Odem na pješački, neko me ubije. Odem kod zubara, ubije me stomatolog. Odem u bolnicu jer se osjećam loše, ubije me doktor. Stanem na stanicu, ubije me tramvaj. Odem u studentski dom, ubije me kotlovnica - istakla je.