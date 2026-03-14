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STUDENTICA

Lamija Hadžimusić: Koliko sam sigurna u Sarajevu? Jedan posto!

Odem na pješački, neko me ubije. Odem kod zubara, ubije me stomatolog. Odem u bolnicu jer se osjećam loše, ubije me doktor. Stanem na stanicu, ubije me tramvaj

Lamija Hadžimusić. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

14.3.2026

Studentica Lamija Hadžimusić na današnjim protestima poručila je da bi se promjena na bolje trebala dogoditi i da to uvijek očekuje.

- Nažalost, nas ne shvataju ozbiljno, iako bi trebali. Smatramo da ove ostavke i rad u tehničkom mandatu, kao i odbijanje ostavke direktora GRAS-a su veliki apsurd - navela je.

Na pitanje koliko se sigurno osjeća u Sarajevu, kazala je jedan posto.

- Odem na pješački, neko me ubije. Odem kod zubara, ubije me stomatolog. Odem u bolnicu jer se osjećam loše, ubije me doktor. Stanem na stanicu, ubije me tramvaj. Odem u studentski dom, ubije me kotlovnica - istakla je.

# PROTESTI
# LAMIJA HADŽIMUSIĆ
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