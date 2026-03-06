Studentica Hadžimusić pročitala zahtjeve: Nije dovoljna ostavka, tražimo da se imenuje nova Vlada KS

- Okupljamo se sa istim zahtjevima, to su sloboda okupljanja, istina i pravda, da ova istraga mora biti transparentna. Nije samo stvar u tramvajskoj nesreći nego i greškama u sistemu. Tražimo preuzimanje odgovornosti, da se imenuju krivci, samim tim da Skupština prihvati ostavke i da se imenuje nova Vlada, koja će da radi nešto - rekla je.

Poručila je da nije prihvatljivo da se kriju iza tehničkog mandata.

- Zahtijevamo siguran javni prijevoz, samim tim redovnu kontrolu Grasa, jer mi ne znamo da li ima još neispravnih vozila, vozača bez vozačke dozvole i koji voze pod dejstvom opojnih sredstava i želimo da država bude u službi građana, a ne pojedinaca - istakla je Hadžimusić.

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