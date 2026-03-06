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DOK TRAJE SKUPŠTINA

Studentica Hadžimusić pročitala zahtjeve: Nije dovoljna ostavka, tražimo da se imenuje nova Vlada KS

Zahtijevamo siguran javni prijevoz, samim tim redovnu kontrolu Grasa, jer mi ne znamo da li ima još neispravnih vozila, vozača bez vozačke dozvole i koji voze pod dejstvom opojnih sredstava

Lamija Hadžimusić. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

6.3.2026

Studentica Lamija Hadžimusić u parku pored Vlade KS pročitala je zahtjeve mladih, dok traje sjednica Skupštine KS o ostavci Vlade.

- Okupljamo se sa istim zahtjevima, to su sloboda okupljanja, istina i pravda, da ova istraga mora biti transparentna. Nije samo stvar u tramvajskoj nesreći nego i greškama u sistemu. Tražimo preuzimanje odgovornosti, da se imenuju krivci, samim tim da Skupština prihvati ostavke i da se imenuje nova Vlada, koja će da radi nešto - rekla je.

Poručila je da nije prihvatljivo da se kriju iza tehničkog mandata.

- Zahtijevamo siguran javni prijevoz, samim tim redovnu kontrolu Grasa, jer mi ne znamo da li ima još neispravnih vozila, vozača bez vozačke dozvole i koji voze pod dejstvom opojnih sredstava i želimo da država bude u službi građana, a ne pojedinaca - istakla je Hadžimusić.

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# SARAJEVO
# PROTESTI
# LAMIJA HADŽIMUSIĆ
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