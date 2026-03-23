MUP RS zabranio blokadu granice

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, potvrđeno je za "Avaz".

- U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga. Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima - navode iz MUP-a RS.