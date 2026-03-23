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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

MUP RS zabranio blokadu granice

Fotoreporter „Avaza“ izvještava da je na terenu prisutan veliki broj policijskih službenika MUP-a RS, koji osiguravaju područje

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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.3.2026

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, potvrđeno je za "Avaz".

- U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga. Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima - navode iz MUP-a RS.

Podsjetit ćemo da su prijevoznici za danas najavili blokade. 

Prijevoznici su na sporednim putevima. 

MUP RS je zabranio blokadu granice, kazali su nam prijevoznici na licu mjesta.

Fotoreporter „Avaza“ izvještava da je na terenu prisutan veliki broj policijskih službenika MUP-a RS, koji osiguravaju područje.

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# GRADIŠKA
# MUP RS
# BLOKADA
# PRIJEVOZNICI
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