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BUNT PRIJEVOZNIKA

Snimak iz zraka / Pogledajte video kolone kamiona u Gradišci

Podsjećamo, prijevoznici upozoravaju da nijedan ključni problem u ovom sektoru u proteklih 14 mjeseci nije riješen

Formirana kolona kamiona u Gradišci - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

23.3.2026

Desetine kamiona stvorile su ogromnu kolonu i spremni su za današnje blokade. Prijevoznici iz Bosne ranije su najavili su proteste koji će izazvati velike zastoje na ovom ključnom graničnom prijelazu prema Hrvatskoj.

Fotoreporter „Avaza“ koji se nalazi na terenu, izvještava da su policijske snage MUP-a Republike Srpske pojačane u području graničnog prijelaza. 

MUP RS je ranije saopćio da će poduzeti sve mjere kako bi osigurao nesmetano odvijanje saobraćaja na putevima Republike Srpske, ali protesti već izazivaju ozbiljne poteškoće.

Podsjećamo, prijevoznici upozoravaju da nijedan ključni problem u ovom sektoru u proteklih 14 mjeseci nije riješen, posebno oni koji su vezani za pravilo 90/180 dana zbog kojeg im se onemogućava rad u EU.

Pogledajte video kolone kamiona na graničnom prijelazu Gradiška, gdje se protesti već osjećaju.

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# GRADIŠKA
# BLOKADA
# PROTEST
# KAMIONI
# PRIJEVOZNICI
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