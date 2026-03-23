Snimak iz zraka / Pogledajte video kolone kamiona u Gradišci

Desetine kamiona stvorile su ogromnu kolonu i spremni su za današnje blokade. Prijevoznici iz Bosne ranije su najavili su proteste koji će izazvati velike zastoje na ovom ključnom graničnom prijelazu prema Hrvatskoj.

Fotoreporter „Avaza“ koji se nalazi na terenu, izvještava da su policijske snage MUP-a Republike Srpske pojačane u području graničnog prijelaza.