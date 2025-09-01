Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužvi: Putnička vozila se kreću neometano

Prema dostupnim informacijama Informativnog centra BIHAMK-a, protesti nisu usmjereni direktno na putnički saobraćaj te nisu predviđene blokade graničnih prelaza za putnička vozila.

Trenutno je na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal, dok za putnički program nema većih poteškoća.

Zbog protesta, otežano, jednom trakom se saobraća u:

- Tuzli (Šićki Brod, Simin Han),

- Živinice (magistralna cesta, raskrsnica Križaljka i Kulići),

- Gračanici (semafori),

- Gradačcu (Ormanica),

- Doboju (Matuzići kod Eurometala, kružni tok prema Doboj jugu),

- Mostaru (Ortiješ),

- Travniku (Dolac na Lašvi),

- Vitezu (kod impregnacije, semafori),

- Bugojno (Podgaj, prema Donjem Vakufu)

- Kaoniku (raskrsnica za Busovaču)

- Sarajevu (Bačići, Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, idu prema carinskim terminalima)

- Banja Luka (od Kramara do Centruma, prijedorska petlja, ulica Ilije Grašanina prema Zotoviću kod carinskog terminala, Tunjice, od motela “Signal” prema prijedorskoj petlji, od Kampusa do zgrade “Euroherc”)

- Prnjavor (Magistralni put pravca Dervente, kružni tok Lužani, regionalni put iz pravca Stanara, autoput 9. Januar),

- Laktaši (brza cesta Banja Luka-Klašnice, u Glamočanima, kod hotela “Ćubić” iz pravca Banja Luke, u mjestu Klašnice, kod ugostiteljskog objekta “Pauk”, iz pravca Prnjavora, kod “Milkija”, iz pravca Srpca)

- Čelinac (magistralni put Banja Luka-Čelinac, Ulica Vukana Trivića)

Ipak, svim vozačima koji planiraju putovanja savjetuje se oprez i preporučuje da se informišu putem našeg dežurnog broja telefona 1325 ili prate aktuelne informacije na našoj web stranici: www.bihamk.ba