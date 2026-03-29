U Zenici preminuo književnik Bojan Bogdanović

U Zenici je danas preminuo poznati bosanskohercegovački aforističar, pjesnik, esejista i književni kritičar Bojan Bogdanović u 76. godini života.

Bogdanović je rođen 19.1.1951. godine u Požegi (Srbija), a u Zenici je živio od 1957. godine, gdje je završio osnovnu te srednju Industrijsku školu. Kasnije je uz rad studirao na Višoj školi za socijalni rad i na Pravnom fakultetu Sarajevo, tadašnje odjeljenje u Zenici.

Bogdanović je za života sarađivao s tridesetak listova i časopisa koji su izlazili u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Njemačkoj...

- Njegovi aforizmi zastupljeni su u nekoliko antologija balkanskog i aforizma s prostora bivše Jugoslavije. Član Društva pisaca Bosne i Hercegovine bio je od 2010. godine. Objavio je četiri knjige poezije i četiri aforističke zbirke - naveo je u obavijesti o smrti zeničkog književnika nekadašnji direktor Gradske biblioteke Zenica Midhat Kasap.

Bogdanović je dobitnik brojnih nagrada, od koje su najzačajnije: Slovo Gorčina u Stocu, nagrada za najbolje književno djelo u Zeničko-dobojskom kantonu, nagrada za satiru u Šabcu (Srbija), nagrada časopisa Nosorog – Aforističar Balkana 2009. i 2010. godine, nagrada Ekselencija satire u Beogradu (Srbija), a za aforizme je nagrađivan i u Banjoj Luci, Bijeljini, Danilovgradu, Splitu, Pljevljima, Mrkonjić-Gradu...

Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno određeni.