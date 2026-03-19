Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJI DAN

Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora, slavi 50. rođendan

Danas je četvrtak, 19. mart/ožujak 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 287 dana

Petar Grašo. Hrvatskiglasnik.ba

I. P.

19.3.2026

Na današnji dan 1976. godine, rođen je Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, tekstopisaca, kompozitora i kantautora, koji je u bogatoj muzičkoj karijeri sarađivao s mnogim vrhunskim muzičarima, a dobitnik je i gotovo svih važnijih nagrada u regiji.

Muzikom se bavi od djetinjstva, a sa 16 godina napisao je pjesmu "Boginja", s kojom je Oliver Dragojević nastupio na Dori 1995. godine i osvojio 2. mjesto. Godine 1998., na Dori je Danijela Martinović otpjevala Petrovu pjesmu „Neka mi ne svane“ i osvojila prvo mjesto, te s tom pjesmom predstavljala Hrvatsku na Eurosongu.

Grašin drugi solo album „Utorak“ (1999.) postigao je ogroman uspjeh, a hitovi poput „Ko nam brani“, „Ljubav jedne žene“ i „Nevista“ osvajali su top-liste.

Brojne nagrade i hitovi

Svoj treći album „Šporke riči“ Grašo je izdao 2003., a iste godine osvojio je Grand Prix na Splitskom festivalu s pjesmom „Vera od suvog zlata“. Godine 2005., izdao je svoju prvu kompilaciju s najboljim hitovima „Best of Petar Grašo: Uvertira 1995. - 2005.“. Jedna od najznačajnijih saradnji bila je duetska pjesma „Sad te se samo rijetko sjetim“ s Arsenom Dedićem. Drugi kompilacijski album “The Platinum Collection“ izdao je 2007.

Svoj četvrti album „Ka hashish“ Petar Grašo je izdao 2011. Pjesma „Uvik isti“ postala je veliki hit i osvojila 1. mjesto na Splitskom festivalu, a 2015. Grašo odnosi novu pobjedu s pjesmom „Moje zlato“. U 2014. Grašo je izdao treći kompilacijski album „The Best Of Collection“.

Poznat je i po dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s pjevačicom Danijelom Martinović, s kojom je bio omiljeni par „hrvatske estrade“. Nakon 26 godina veze, u maju 2021., mediji su objavili da su Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli. Nedugo potom, Grašo se oženio Hanom Huljić, kćerkom poznatog hrvatskog kantautora i vođe grupe “Magazin” Tončija Huljića.

Dejvid Livingston. Wikipedia.org

Rođen Dejvid Livingston, koji je otkrio Viktorijine vodopade

1813. - Rođen škotski ljekar, misionar i istraživač Afrike Dejvid Livingston (David Livingstone), koji je 1855. otkrio Viktorijine vodopade. Prvi je istraživao pustinju Kalahari, bazen rijeke Zambezi, jezero Njasu i druga jezera te izvorište rijeke Kongo. Više od 30 godina je proveo u Africi. Kao najveći britanski istraživač Afrike, sahranjen je u Vestminsterskoj katedrali u Londonu.

1818. - Petar Preradović, jedan od najplodnijih i najcjenjenijih hrvatskih književnika svoga doba, rođen je na današnji dan. Ubraja se u najznačajnije pjesnike hrvatskog romantizma.

1848. - Rođen Vajat Erp (Wyatt Earp), američki farmer, lovac bizona, čuvar zakona (šerif) u raznim gradovima SAD, kockar, vlasnik bara i rudar (tragač za zlatom). Poznato je njegovo sudjelovanje u obračunu kod O. K. Corrala zajedno s braćom Virgilom i Morganom te Dokom Holidejem (Doc Holliday), prema kojem je snimljen istoimeni kultni film. Šerif Vajat Erp je glavni lik u raznim filmovima, naročito vesternima, televizijskim serijama i izmišljenim pričama.

1900. - Francuski nuklearni fizičar i hemičar Žan Frederik Žolio Kiri (Jean Frédéric Joliot-Curie), koji je sa suprugom Irenom, kćerkom nobelovaca Pjera i Marije Kiri (Pierre i Maria), 1935. godine podijelio Nobelovu nagradu za hemiju, rođen je na današnji dan. On i Irena su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota, silicija. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice. Od 1946. Žan je rukovodio Komesarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor.

1915. - Planeta Pluton prvi put fotografirana, 15 godina prije nego što ju je konačno otkrio Klajd Tombou (Clyde Tombaugh) na Lowell opservatoriju.

1933. - Rođen američki pisac Filip Milton Rot (Philip Roth), duhovit i provokativni slikar običaja i psihologije druge generacije američkih Jevreja i jevrejsko-nejevrejskih odnosa. Djela: romani "Grudi", "Naša banda", "Prepuštanje", "Portnojeva boljka", "Veliki američki roman", "Profesor želje", "Kad je bila dobra", "Moj život muškarca", "Oslobođeni Cukerman", zbirka priča "Zbogom, Kolumbus", eseji "Čitajući sebe i druge".

Edgar Rajs Barouz. Dereta.rs

Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz, autor romana o Tarzanu

1950. - Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz (Edgar Rice Borroughs), poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu. Ukupno je napisao 24 romana o tom popularnom liku prema kojima je snimljeno više filmova, što igranih, što animiranih.

1955. - Rođen Volter Brus Vilis (Walter Bruce Willis), američki glumac. Pod svjetlima reflektora se pojavio krajem osamdesetih, a veliku popularnost stekao je ulogom Džona Meklejna (John McClane) u serijalu „Umri muški“. Glumio je u više od šezdeset filmova, uključujući „Pakleni šund“, „Sin City“, „Neslomljivi“, „Armageddon“ i „Šesto čulo“. Karijeru je okončao prije tri godine usljed neizlječive bolesti.

1976. - Umro Ivo Tijardović, hrvatski kompozitor, literat i slikar. Bio je direktor Opere i intendant splitskog HNK, a potom i HNK u Zagrebu, te Državnog simfonijskog orkestra. Godine 1970., dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo. Djela: opere „Dimnjaci uz Jadran“, „Marko Polo“ i „Dioklecijan“, mjuzikl „Katarina Velika“, muzička komedija „Doživljaj u Šangaju“, operete „Mala Floramye“, „Splitski akvarel“... 

Grbavica na dan reintegracije. Inforadar.ba

Reintegrana Grbavica, koja je bila pod srpskom okupacijom od početka agresije na RBiH

1996. – Reintegrana Grbavica, posljednje sarajevsko naselje koje je bilo pod srpskom okupacijom od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. - 1995.). Time je završen transfer vlasti u sarajevskim općinama koje su, prema Dejtonskom sporazumu, pripale Federaciji BiH. Istog dana reintegrirani su i dijelovi sarajevske općine Centar, Pionirske doline, Nahoreva, Šipa, Betanije i Mrkovića. Povratkom na Grbavicu, građani su zatekli katastrofalno stanje, četiri godine niko s Grbavice nije vozio smeće kojim je naselje bilo pretrpano, a na Jevrejskom groblju nije bilo ni cigle na cigli, a kamoli čitave kuće. Sve je podsjećalo na Hirošimu.

1997. - Umro američki slikar nizozemskog porijekla Vilem de Kuning (Willem de Kooning), utemeljitelj apstraktnog ekspresionizma, koji je četrdesetih godina 20. stoljeća preobrazio slikarstvo u SAD. Njegove slike su snažan protest protiv ledenog, bezličnog svijeta otuđene tehničke civilizacije.

2003. - Preminuo Dragan Stojnić, jedan od najboljih regionalnih pjevača šansona. Živio je u Sarajevu, Banjoj Luci, Skoplju i Beogradu, gradovima koji su obilježili njega i njegovo muzičko stvaralaštvo. Na muzičkoj sceni je proveo skoro 40 godina. Stojnićevi počeci vezuju se za sarajevski ansambl “Prijatelji”, a prvi veliki uspjeh postigao je 1964. godine pobjedom na festivalu u Kraljevu “Mikrofon je vaš” s pjesmom “Bila je tako lijepa”, koja se i danas smatra jednom od najboljih šansona ikad snimljenih na prostoru naše regije. 

# GRBAVICA
# HISTORIJA
# VIKTORIJINI VODOPADI
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
# PETAR GRAŠO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.