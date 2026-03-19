Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora, slavi 50. rođendan

Na današnji dan 1976. godine, rođen je Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, tekstopisaca, kompozitora i kantautora, koji je u bogatoj muzičkoj karijeri sarađivao s mnogim vrhunskim muzičarima, a dobitnik je i gotovo svih važnijih nagrada u regiji. Muzikom se bavi od djetinjstva, a sa 16 godina napisao je pjesmu "Boginja", s kojom je Oliver Dragojević nastupio na Dori 1995. godine i osvojio 2. mjesto. Godine 1998., na Dori je Danijela Martinović otpjevala Petrovu pjesmu „Neka mi ne svane“ i osvojila prvo mjesto, te s tom pjesmom predstavljala Hrvatsku na Eurosongu. Grašin drugi solo album „Utorak“ (1999.) postigao je ogroman uspjeh, a hitovi poput „Ko nam brani“, „Ljubav jedne žene“ i „Nevista“ osvajali su top-liste. Brojne nagrade i hitovi Svoj treći album „Šporke riči“ Grašo je izdao 2003., a iste godine osvojio je Grand Prix na Splitskom festivalu s pjesmom „Vera od suvog zlata“. Godine 2005., izdao je svoju prvu kompilaciju s najboljim hitovima „Best of Petar Grašo: Uvertira 1995. - 2005.“. Jedna od najznačajnijih saradnji bila je duetska pjesma „Sad te se samo rijetko sjetim“ s Arsenom Dedićem. Drugi kompilacijski album “The Platinum Collection“ izdao je 2007. Svoj četvrti album „Ka hashish“ Petar Grašo je izdao 2011. Pjesma „Uvik isti“ postala je veliki hit i osvojila 1. mjesto na Splitskom festivalu, a 2015. Grašo odnosi novu pobjedu s pjesmom „Moje zlato“. U 2014. Grašo je izdao treći kompilacijski album „The Best Of Collection“. Poznat je i po dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s pjevačicom Danijelom Martinović, s kojom je bio omiljeni par „hrvatske estrade“. Nakon 26 godina veze, u maju 2021., mediji su objavili da su Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli. Nedugo potom, Grašo se oženio Hanom Huljić, kćerkom poznatog hrvatskog kantautora i vođe grupe “Magazin” Tončija Huljića.

Dejvid Livingston . Wikipedia.org Dejvid Livingston . Wikipedia.org

Rođen Dejvid Livingston, koji je otkrio Viktorijine vodopade 1813. - Rođen škotski ljekar, misionar i istraživač Afrike Dejvid Livingston (David Livingstone), koji je 1855. otkrio Viktorijine vodopade. Prvi je istraživao pustinju Kalahari, bazen rijeke Zambezi, jezero Njasu i druga jezera te izvorište rijeke Kongo. Više od 30 godina je proveo u Africi. Kao najveći britanski istraživač Afrike, sahranjen je u Vestminsterskoj katedrali u Londonu. 1818. - Petar Preradović, jedan od najplodnijih i najcjenjenijih hrvatskih književnika svoga doba, rođen je na današnji dan. Ubraja se u najznačajnije pjesnike hrvatskog romantizma. 1848. - Rođen Vajat Erp (Wyatt Earp), američki farmer, lovac bizona, čuvar zakona (šerif) u raznim gradovima SAD, kockar, vlasnik bara i rudar (tragač za zlatom). Poznato je njegovo sudjelovanje u obračunu kod O. K. Corrala zajedno s braćom Virgilom i Morganom te Dokom Holidejem (Doc Holliday), prema kojem je snimljen istoimeni kultni film. Šerif Vajat Erp je glavni lik u raznim filmovima, naročito vesternima, televizijskim serijama i izmišljenim pričama. 1900. - Francuski nuklearni fizičar i hemičar Žan Frederik Žolio Kiri (Jean Frédéric Joliot-Curie), koji je sa suprugom Irenom, kćerkom nobelovaca Pjera i Marije Kiri (Pierre i Maria), 1935. godine podijelio Nobelovu nagradu za hemiju, rođen je na današnji dan. On i Irena su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota, silicija. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice. Od 1946. Žan je rukovodio Komesarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor. 1915. - Planeta Pluton prvi put fotografirana, 15 godina prije nego što ju je konačno otkrio Klajd Tombou (Clyde Tombaugh) na Lowell opservatoriju. 1933. - Rođen američki pisac Filip Milton Rot (Philip Roth), duhovit i provokativni slikar običaja i psihologije druge generacije američkih Jevreja i jevrejsko-nejevrejskih odnosa. Djela: romani "Grudi", "Naša banda", "Prepuštanje", "Portnojeva boljka", "Veliki američki roman", "Profesor želje", "Kad je bila dobra", "Moj život muškarca", "Oslobođeni Cukerman", zbirka priča "Zbogom, Kolumbus", eseji "Čitajući sebe i druge".

Edgar Rajs Barouz . Dereta.rs Edgar Rajs Barouz . Dereta.rs

Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz, autor romana o Tarzanu 1950. - Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz (Edgar Rice Borroughs), poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu. Ukupno je napisao 24 romana o tom popularnom liku prema kojima je snimljeno više filmova, što igranih, što animiranih. 1955. - Rođen Volter Brus Vilis (Walter Bruce Willis), američki glumac. Pod svjetlima reflektora se pojavio krajem osamdesetih, a veliku popularnost stekao je ulogom Džona Meklejna (John McClane) u serijalu „Umri muški“. Glumio je u više od šezdeset filmova, uključujući „Pakleni šund“, „Sin City“, „Neslomljivi“, „Armageddon“ i „Šesto čulo“. Karijeru je okončao prije tri godine usljed neizlječive bolesti. 1976. - Umro Ivo Tijardović, hrvatski kompozitor, literat i slikar. Bio je direktor Opere i intendant splitskog HNK, a potom i HNK u Zagrebu, te Državnog simfonijskog orkestra. Godine 1970., dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo. Djela: opere „Dimnjaci uz Jadran“, „Marko Polo“ i „Dioklecijan“, mjuzikl „Katarina Velika“, muzička komedija „Doživljaj u Šangaju“, operete „Mala Floramye“, „Splitski akvarel“...

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