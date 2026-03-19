Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora, slavi 50. rođendan

Na današnji dan 1976. godine, rođen je Petar Grašo, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, tekstopisaca, kompozitora i kantautora, koji je u bogatoj muzičkoj karijeri sarađivao s mnogim vrhunskim muzičarima, a dobitnik je i gotovo svih važnijih nagrada u regiji.
Muzikom se bavi od djetinjstva, a sa 16 godina napisao je pjesmu "Boginja", s kojom je Oliver Dragojević nastupio na Dori 1995. godine i osvojio 2. mjesto. Godine 1998., na Dori je Danijela Martinović otpjevala Petrovu pjesmu „Neka mi ne svane“ i osvojila prvo mjesto, te s tom pjesmom predstavljala Hrvatsku na Eurosongu.
Grašin drugi solo album „Utorak“ (1999.) postigao je ogroman uspjeh, a hitovi poput „Ko nam brani“, „Ljubav jedne žene“ i „Nevista“ osvajali su top-liste.
Brojne nagrade i hitovi
Svoj treći album „Šporke riči“ Grašo je izdao 2003., a iste godine osvojio je Grand Prix na Splitskom festivalu s pjesmom „Vera od suvog zlata“. Godine 2005., izdao je svoju prvu kompilaciju s najboljim hitovima „Best of Petar Grašo: Uvertira 1995. - 2005.“. Jedna od najznačajnijih saradnji bila je duetska pjesma „Sad te se samo rijetko sjetim“ s Arsenom Dedićem. Drugi kompilacijski album “The Platinum Collection“ izdao je 2007.
Svoj četvrti album „Ka hashish“ Petar Grašo je izdao 2011. Pjesma „Uvik isti“ postala je veliki hit i osvojila 1. mjesto na Splitskom festivalu, a 2015. Grašo odnosi novu pobjedu s pjesmom „Moje zlato“. U 2014. Grašo je izdao treći kompilacijski album „The Best Of Collection“.
Poznat je i po dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s pjevačicom Danijelom Martinović, s kojom je bio omiljeni par „hrvatske estrade“. Nakon 26 godina veze, u maju 2021., mediji su objavili da su Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli. Nedugo potom, Grašo se oženio Hanom Huljić, kćerkom poznatog hrvatskog kantautora i vođe grupe “Magazin” Tončija Huljića.
Dejvid Livingston. Wikipedia.org
Dejvid Livingston. Wikipedia.org
Rođen Dejvid Livingston, koji je otkrio Viktorijine vodopade
1813. - Rođen škotski ljekar, misionar i istraživač Afrike Dejvid Livingston (David Livingstone), koji je 1855. otkrio Viktorijine vodopade. Prvi je istraživao pustinju Kalahari, bazen rijeke Zambezi, jezero Njasu i druga jezera te izvorište rijeke Kongo. Više od 30 godina je proveo u Africi. Kao najveći britanski istraživač Afrike, sahranjen je u Vestminsterskoj katedrali u Londonu.
1818. - Petar Preradović, jedan od najplodnijih i najcjenjenijih hrvatskih književnika svoga doba, rođen je na današnji dan. Ubraja se u najznačajnije pjesnike hrvatskog romantizma.
1848. - Rođen Vajat Erp (Wyatt Earp), američki farmer, lovac bizona, čuvar zakona (šerif) u raznim gradovima SAD, kockar, vlasnik bara i rudar (tragač za zlatom). Poznato je njegovo sudjelovanje u obračunu kod O. K. Corrala zajedno s braćom Virgilom i Morganom te Dokom Holidejem (Doc Holliday), prema kojem je snimljen istoimeni kultni film. Šerif Vajat Erp je glavni lik u raznim filmovima, naročito vesternima, televizijskim serijama i izmišljenim pričama.
1900. - Francuski nuklearni fizičar i hemičar Žan Frederik Žolio Kiri (Jean Frédéric Joliot-Curie), koji je sa suprugom Irenom, kćerkom nobelovaca Pjera i Marije Kiri (Pierre i Maria), 1935. godine podijelio Nobelovu nagradu za hemiju, rođen je na današnji dan. On i Irena su stvorili vještačke radioaktivne supstance: nuklide fosfora, azota, silicija. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice. Od 1946. Žan je rukovodio Komesarijatom za atomsku energiju i pod njegovim rukovodstvom je 1948. konstruisan prvi francuski atomski reaktor.
1915. - Planeta Pluton prvi put fotografirana, 15 godina prije nego što ju je konačno otkrio Klajd Tombou (Clyde Tombaugh) na Lowell opservatoriju.
1933. - Rođen američki pisac Filip Milton Rot (Philip Roth), duhovit i provokativni slikar običaja i psihologije druge generacije američkih Jevreja i jevrejsko-nejevrejskih odnosa. Djela: romani "Grudi", "Naša banda", "Prepuštanje", "Portnojeva boljka", "Veliki američki roman", "Profesor želje", "Kad je bila dobra", "Moj život muškarca", "Oslobođeni Cukerman", zbirka priča "Zbogom, Kolumbus", eseji "Čitajući sebe i druge".
Edgar Rajs Barouz . Dereta.rs
Edgar Rajs Barouz. Dereta.rs
Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz, autor romana o Tarzanu
1950. - Umro američki pisac Edgar Rajs Barouz (Edgar Rice Borroughs), poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu. Ukupno je napisao 24 romana o tom popularnom liku prema kojima je snimljeno više filmova, što igranih, što animiranih.
1955. - Rođen Volter Brus Vilis (Walter Bruce Willis), američki glumac. Pod svjetlima reflektora se pojavio krajem osamdesetih, a veliku popularnost stekao je ulogom Džona Meklejna (John McClane) u serijalu „Umri muški“. Glumio je u više od šezdeset filmova, uključujući „Pakleni šund“, „Sin City“, „Neslomljivi“, „Armageddon“ i „Šesto čulo“. Karijeru je okončao prije tri godine usljed neizlječive bolesti.
1976. - Umro Ivo Tijardović, hrvatski kompozitor, literat i slikar. Bio je direktor Opere i intendant splitskog HNK, a potom i HNK u Zagrebu, te Državnog simfonijskog orkestra. Godine 1970., dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo. Djela: opere „Dimnjaci uz Jadran“, „Marko Polo“ i „Dioklecijan“, mjuzikl „Katarina Velika“, muzička komedija „Doživljaj u Šangaju“, operete „Mala Floramye“, „Splitski akvarel“...
Grbavica na dan reintegracije . Inforadar.ba
Grbavica na dan reintegracije. Inforadar.ba
Reintegrana Grbavica, koja je bila pod srpskom okupacijom od početka agresije na RBiH
1996. – Reintegrana Grbavica, posljednje sarajevsko naselje koje je bilo pod srpskom okupacijom od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. - 1995.). Time je završen transfer vlasti u sarajevskim općinama koje su, prema Dejtonskom sporazumu, pripale Federaciji BiH. Istog dana reintegrirani su i dijelovi sarajevske općine Centar, Pionirske doline, Nahoreva, Šipa, Betanije i Mrkovića. Povratkom na Grbavicu, građani su zatekli katastrofalno stanje, četiri godine niko s Grbavice nije vozio smeće kojim je naselje bilo pretrpano, a na Jevrejskom groblju nije bilo ni cigle na cigli, a kamoli čitave kuće. Sve je podsjećalo na Hirošimu.
1997. - Umro američki slikar nizozemskog porijekla Vilem de Kuning (Willem de Kooning), utemeljitelj apstraktnog ekspresionizma, koji je četrdesetih godina 20. stoljeća preobrazio slikarstvo u SAD. Njegove slike su snažan protest protiv ledenog, bezličnog svijeta otuđene tehničke civilizacije.
2003. - Preminuo Dragan Stojnić, jedan od najboljih regionalnih pjevača šansona. Živio je u Sarajevu, Banjoj Luci, Skoplju i Beogradu, gradovima koji su obilježili njega i njegovo muzičko stvaralaštvo. Na muzičkoj sceni je proveo skoro 40 godina. Stojnićevi počeci vezuju se za sarajevski ansambl “Prijatelji”, a prvi veliki uspjeh postigao je 1964. godine pobjedom na festivalu u Kraljevu “Mikrofon je vaš” s pjesmom “Bila je tako lijepa”, koja se i danas smatra jednom od najboljih šansona ikad snimljenih na prostoru naše regije.